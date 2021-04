Koalice Spolu začne sbírat podpisy pro hlasování o vyslovení nedůvěry Babišově vládě

Babiš měl podle Spolu požádat o důvěru kvůli tomu, že komunisté vypověděli smlouvu s ANO o toleranci kabinetu. Menšinová vláda ANO a ČSSD tak už nemá zaručenou podporu ani pro klíčová hlasování. Babiš na výzvu reagoval slovy, že k žádosti není důvod. Varoval před destabilizací situace, vládnout chce až do voleb.

Konkurenční opoziční koalice Pirátů a STAN preferuje rozpuštění dolní komory. Pouhé vyslovení nedůvěry by podle ní předalo moc prezidentovi Miloši Zemanovi, což navíc nepovažují za dobře načasované vzhledem k diplomatické krizi mezi Českou republikou a Ruskem.

„Jsme přesvědčeni, že v politice není možné taktizovat, nepokusit se udělat nic,“ uvedl šéf ODS Petr Fiala v odkazu na postoj prezidenta Miloše Zemana. Ten avizoval, že při vyslovení nedůvěry vládě by nechal dosavadní kabinet dovládnout do řádného termínu voleb v říjnu. V rozporu s výkladem ústavních právníků prezident současně tvrdí, že nemusí sněmovnu rozpustit poté, co se na tom shodne 120 poslanců.