Problém není v legislativě ani Evropské unii, ale v premiéru Babišovi, říká Bartoš

Jak do všech krizí zapadá střet zájmů Andreje Babiše, který teď potvrdil audit Evropské unie?

My jsme byli na počátku toho, kdy jsme se snažili ochránit české peníze. Už jsou to tři roky, kdy vstoupilo v platnost finanční nařízení Evropské unie. My jsme se obrátili na ministerstva pod Andrejem Babišem a ta se nám vysmála, že to řešit nebudou.

Skončilo to tak, že jsme se museli bavit s komisaři – panem Oettingerem, paní Cretu – a řešit to na Evropské unii, abychom ochránili peníze českých občanů i Evropské unie. Aby neutrpěla pověst České republiky kvůli hamižnosti premiéra, který si to nedokáže vyřešit. Dostalo se to do stadia, kdy tady máme finální audit – naprosto nezpochybnitelný.

Kdybyste byl premiér, tak se budete snažit vymoci peníze z Agrofertu zpátky?

Určitě. Kdybych byl premiér, tak v případě, že finanční nařízení jasně pojmenovává problém střetu zájmů, bych požadoval od ministerstev, ať toto implementují do svých rozvah. Ať pod tímto drobnohledem auditují jednotlivé žádosti.

My jsme v roce 2019 k tomu byli jako politická strana donuceni, protože odezva ministerstev byla nulová – podali jsme trestní oznámení na neznámého pachatele. (…) Od roku 2019 ho má paní Bradáčová, zabývá se jím NCOZ – lidově se mu říká antimafiánský úřad. Je to dva roky, takže doufám, že to pokračuje.