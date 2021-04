Závěr auditu Evropské komise: Babiš je ve střetu zájmů, Agrofert nemá nárok na dotace

Babiš dlouhodobě odmítá, že by byl ve střetu zájmů, a uvádí, že Česká republika žádné peníze Bruselu vracet nebude. „Je to účelový a zmanipulovaným audit uměle vyvolaný profesionálními udavači z řad Pirátů,“ uvedl po zveřejnění dokumentu. Nevládní protikorupční organizace Transparency International ale v reakci uvedla, že to byla ona, kdo upozornila podnětem Evropskou komisi na Babišův střet zájmů.

Předseda vlády doplnil, že novele zákona o střetu zájmů označované lex Babiš plně vyhověl a svou bývalou firmu Agrofert převedl do svěřenských fondů. „Vždy jsem dodržoval a dodržuji všechny právní předpisy,“ uvedl.

Piráti kvůli auditu kolem Agrofertu pošlou úřadům dopis, aby vymohly od firmy čerpané peníze. Podle Petra Fialy (ODS) se potvrdilo, že Babiš má střet zájmů.

„Premiér má přímý zájem“

Podle auditorů je pro závěry zásadní, že Babiš jmenoval všechny činitele fondů, které může i odvolávat.

„Pan Babiš tudíž oba svěřenské fondy ovládá a prostřednictvím těchto svěřenských fondů ovládá také skupinu Agrofert,“ konstatuje zpráva s tím, že premiér má přímý ekonomický zájem na úspěchu Agrofertu.

Podle zprávy byl ohrožen nestranný výkon Babišových vládních funkcí, neboť se podílel na rozhodnutích, která měla dopad i na Agrofert. Zároveň se podílel na rozhodování o tom, jak budou rozděleny unijní peníze v Česku.

Česko by podle zprávy zároveň mělo vrátit dotace, které společnost neoprávněně získala z Evropského fondu pro rozvoj venkova a Evropského sociálního fondu po zmíněném datu.

„Na všechny související výdaje již vykázané Komisi na tyto operace by proto měla být uplatněna stoprocentní finanční oprava a související příspěvek z veřejných zdrojů u těchto programů by měl být rovněž zrušen,“ uvádí zpráva.

Komise zahájila audit v roce 2018 na podnět protikorupční organizace Transparency International. Zpráva auditorů byla hotova koncem roku 2019 a od té doby probíhala komunikace mezi Bruselem a českými úřady, kvůli níž odmítala unijní exekutiva závěry auditorů zveřejnit. Některá média je však publikovala již dříve a tvrdila, že by Česko mělo do unijní pokladny vracet přes 400 milionů korun.