Stojí proti sobě dva právní názory, mezi kterými by měl rozhodnout soud, řekla Dostálová k unijnímu auditu

Evropská komise v pátek zveřejnila závěrečnou auditní zprávu, která konstatovala, že Babiš je ve střetu zájmů, protože spolurozhoduje o směřování unijních peněz a současně ovládá Agrofert. Dostálová pak v pondělí řekla, že Komise se v auditu opřela zejména o český zákon a dospěla k výkladu, s kterým české orgány nesouhlasí. „Zastávají právní názor opřený o argumenty zaslané Evropské komisi, že k porušení předpisů nedošlo,“ konstatovala Dostálová.

Mluvčí Evropské komise novinářům řekl, že Česko nemusí na základě auditu vracet Evropské unii žádné peníze, jelikož české úřady nepožádaly o proplacení žádných dotací, které byly předmětem auditu. „Závěrečná zpráva ani navazující korespondence neobsahuje žádné korekce. Tedy Česká republika nemusí vracet žádné dotace zpět do Bruselu. Kdo tvrdí opak, tak se mýlí,“ uvedla Dostálová.

„Pokud Česká republika platila tyto peníze z národních zdrojů, to znamená, že je nechtěla ani po Evropské unii, stále to je zcela jasné – peníze, které načerpaly firmy v holdingu neoprávněně v rozporu se zákonem, zaplatí čeští daňoví poplatníci,“ uvedl v pondělí předseda Pirátů Ivan Bartoš. Situace by v takovém případě z pohledu ČR byla podle šéfa STAN Víta Rakušana možná ještě závažnější.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) uvedla, že podle jejích informací české řídicí orgány od chvíle účinnosti zákona o střetu zájmů neposkytly žádnou dotaci firmám Agrofertu. Zdůraznila, že hovoří o kohezních dotacích, nikoliv zemědělských, o kterých EK ještě rozhoduje. „Chtěla bych říct, že v naší zemi se postupuje podle zákona. Postup je dán konkrétními předpisy,“ uvedla. Politici podle ní do úřednického rozhodování o dotacích nevstupují.