Osud příspěvku během izolace je nejistý. Blatný ho chce zachovat, efektivní zatím ale není

„Dokud jsou lidé vyzýváni k tomu, aby chránili ostatní a šli do izolací a do karantén, potom předpokládám, že tento bonus bude platit i nadále. Předpokládal jsem, že ten efekt bude větší,“ reaguje ministr zdravotnictví.

„Ministerstvo zdravotnictví by mělo navrhnout, zda pokračovat ve výplatě i v květnu a červnu či nikoli, takže je to téma, které určitě budeme diskutovat na radě pro zdravotní rizika a já v tomto dám na doporučení odborníků,“ komentuje ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Opozice ještě není rozhodnuta pro podporu

Piráti by byli pro prodloužení příspěvku. „Důležitý je ten signál, že je tak drahé prodlužovat tvrdý lockdown, že všechna ta opatření, která jsou podpůrná a tohle je podpůrné opatření motivující lidi, prostě dávají smysl,“ říká místopředsedkyně strany Olga Richterová. Další zástupci sněmovních stran chtějí ještě počkat na vyhodnocení.

„Já si opravdu nemyslím v té podobě, jak to bylo přijato, že by důvod, pro který se přijímala tato podoba, aby měli lidé motivaci hlásit více kontaktů a nebáli se chodit, tak to opravdu asi nepřineslo,“ říká místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru Hana Aulická Jírovcová (KSČM).

Příspěvek na izolaci nesplnil svůj účel ani podle místopředsedy sněmovního výboru pro zdravotnictví Bohuslava Svobody z ODS. „Prodlužovat něco, o čem nevím, jaký to má efekt nebo jak to mám upravit, aby to ten efekt mělo, je podle mého názoru ekonomicky nesprávné,“ vysvětluje.

„Ta situace se zásadně posouvá, mění se i ta křivka, osciluje. Je potřeba to vyhodnotit na dubnové schůzi Poslanecké sněmovny, zdali to opatření má vůbec smysl,“ reaguje předseda SPD Tomio Okamura. Případné prodloužení příspěvku by musel opět schválit parlament.