Shoda na volebním zákoně si žádá mnoho kompromisů, otázkou zůstává korespondenční hlasování

Spor se vedl také o to, zda se vydat cestou jednoho nebo 14 volebních obvodů. První variantu chtělo ANO. „Pro nás to byl opravdu stěžejní bod, ze kterého jsme ustoupili,“ řekl Vondráček.

Piráti se také veřejně vyjádřili na zasedání sněmovny, že by jim nejvíce vyhovoval čistě poměrný návrh poslance Marka Výborného (KDU-ČSL). Nakonec se rozhodli pro variantu, která zvýhodňuje, byť méně než dosud, silnější stranu. „Každý musel z něčeho ustoupit, takže my jsme ustoupili z toho, že jsme chtěli nižší klauzule pro koalice,“ řekl Pikal. Dodal, že se jedná o kompromis, díky kterému vznikne dostatečně spravedlivý zákon.

Ústavně právní výbor sněmovny podpořil ustanovení , že Česko bude mít pro volby do sněmovny dál 14 obvodů kopírujících kraje. Doporučil i minimální hranice pro úspěch koalic: 8 procent pro sdružení dvou stran a 11 procent u tří. Rozhodl i o tom, jak rozdělit mandáty, které zbudou po přepočtu hlasů. V takzvaném druhém skrutiniu má nakonec rozhodnout automatický systém, do výběru tak nebude zasahovat vedení stran.

„Musím ocenit, že po té energii, co jsme do toho vložili a na začátku po nějakých sporech, tak každý dokázal v něčem ustoupit,“ řekl Radek Vondráček s tím, že doufá v hladký průběh schvalování. „Jsem přesvědčený, že budeme mít od 1. července účinný nový zákon,“ dodal.

Mezi pozměňovacími návrhy je i korespondenční hlasování

Poslanci budou o novém volebním zákonu v závěrečném třetím čtení hlasovat ve středu 7. dubna dopoledne. Ve hře jsou nyní ale pozměňovací návrhy. Podle Pikala se tři z nich týkají korespondenčního hlasování ze zahraničí. Právě tato otázka by mohla způsobit problémy.

„Ve sněmovně podle dnešního (středečního - pozn. red.) výsledku jednání ústavně-právního výboru spíše neprojde. Pak budu muset věřit tomu, že Senát, který většinově tento návrh podporuje, že udrží střídmost,“ upozornil Benda.

Korespondenční volbu nyní nechce ANO. Podle Vondráčka je nutné nejprve zacelit problémy, které našel Ústavní soud. „Myslím si, že by se tomu měla věnovat ta sněmovna, která bude sestavena na základě svobodných voleb. A není nic špatného na tom, když se tomu bude věnovat rok a když se to udělá pořádně, ale cpát to teď do našeho, jistě velmi kvalitního, ale narychlo dělaného zákona mi přijde nepatřičné,“ zdůvodnil.