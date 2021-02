SLEDUJTE: Pavel Rychetský vysvětluje rozhodnutí Ústavního soudu

Politické strany začínají vymýšlet varianty nového volebního zákona. Ústavní soud zrušil část pravidel. Volby do sněmovny přitom budou už za osm měsíců. Rozhodnutí Ústavního soudu ostře zkritizoval premiér Andrej Babiš (ANO). Podle něj je to účelová záležitost. Ministryně spravedlnosti prohlásila, že soudci měli asi něco slíbeného. Proti výrokům obou politiků se vymezila Soudcovská unie i Unie státních zástupců. Proč Ústavní soud rozhodl o stížnosti až po třech letech a co by se dělo, kdyby se politici nestihli včas domluvit? Na to odpoví předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský, který je hostem Interview ČT24.