Uzávěra okresů měla po třech týdnech skončit. Chce-li vláda kompromis, ať zavře hranice krajů, říká Feri

Už samotný fakt, že vláda žádá o prodloužení nouzového stavu, se Dominiku Ferimu nelíbí. Odkázal na dění z února, kdy se schvaloval pandemický zákon a všeobecně se předpokládalo, že nouzový stav již jednou provždy skončí a nově definovaný stav pandemické nouze jej nahradí. Podle Feriho s tím počítali i vládní politici. „Zeptal jsem se ministra zdravotnictví, pane ministře, když schválíme pandemický zákon, bude vám stačit? Nebudete pořád chodit do sněmovny s žádostí o nouzový stav? Bylo mi řečeno, ano,“ poukázal opoziční poslanec.

Domnívá se však, že pandemický zákon ke zvládnutí epidemie covidu-19 nyní stačí. „S výjimkou volného pohybu osob umožňuje ve spojení se zákonem o ochraně veřejného zdraví totéž,“ podotkl Feri. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) sice argumentoval při přípravě žádosti o prodloužení nouzového stavu tím, že by nebylo možné ponechat uzavřené hranice okresů, to však považuje opozice spíše za pozitivum. „Vláda, když už žádá o prodloužení nouzového stavu, by měla jít s nabídkou, že zmírní omezení volného pohybu osob z okresů na kraje. To by vyřešilo alespoň částečně trpké situace, ve kterých se veřejnost nachází. Nerozumím tomu, proč nemohu navštívit vlastní chatu v jiném okresu, když tam budu sám,“ nastínil Dominik Feri pozici své strany. Připustil, že by se odmítavý postoj TOP 09 k vládní žádosti ještě mohl změnit po analýze dat o vlivu aktuálních opatření, které zaslalo ministerstvo zdravotnictví, ale neočekává to. „Vliv mobility musíme ještě studovat. Nemyslím si, že by to bylo tak jasné, že bychom mohli říci, zavřeli jsme okresy, tak to spadlo,“ podotkl. Za zásadní v současnosti považuje i to, že vláda původně uzavření okresů přesně časově ohraničila – mělo trvat od 1. do 21. března. Řada lidí to považovala za definitivní. „Lidé si podle toho zařídili své poměry. Rozdělili se na tři týdny se svým partnerem nebo odložili věci jako opravy, rekonstrukce. A najednou vláda říká: Ještě potřebujeme chvíli. Podle našeho soudu to nedává příliš mnoho smyslu,“ poznamenal poslanec.

K postupu vlády v době koronavirové pandemie je Dominik Feri kritický, a to nejenom s ohledem na její konkrétní kroky, ale i s ohledem na to, jak je veřejnosti prezentuje. „Je to degradace toho, jakým způsobem má probíhat krizové řízení vlády. Vláda neumí komunikovat. Od začátku krize opatření zkrátka jenom předloží a řekne: Teď si to zjištěte. Že život nejsou jenom paragrafy, že život je dál než jenom nekonečné stránky textu, to by si měla vláda uvědomit a měla by domýšlet situace, které to může přinést,“ poukázal. Lidé si sice mohou přečíst podrobnosti ve zpravodajství nebo třeba i v samotném nařízení vlády, ale k tomu podle Feriho leckdo již nemá dost sil. „Jsme v situaci, kdy řada lidí přišla o zaměstnání, kdy je najednou doma se svým dítětem, kterému zavřeli školu, musí se o něj starat. A za té situace ještě sedět přikovaný k médiím, to mi nepřijde jako něco, co řada lidí zvládne,“ míní. Dominik Feri se podílel na vzniku informačního webu covid.gov.cz a zjednodušeně tlumočí podstatu vládních nařízení na svém Twitteru, kterému během pandemie výrazně vzrostl počet sledujících. Sám však tvrdí, že z úspěchu svých tweetů se žlutočerným vykřičníkem nemá příliš velké potěšení. „Byl bych rád, kdybych nic takového už nemusel přidat. To jsou i tisíce dotazů, které jsou velmi konkrétní, jsou to velmi tíživé životní situace a mrzí mě, že nemohu odepsat úplně všem,“ podotkl.