Prodejní kvóty na české potraviny Senát odmítl, návrh se vrací do sněmovny

K důvodům, proč senátoři kvóty odmíli, patří i to, že jsou v rozporu s právem EU. Evropská komise už varovala, že v případě jejich přijetí se Česko může dočkat z Bruselu žaloby. Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna už dříve uvedl, že by novela ve sněmovní verzi narušila soutěžní prostředí nejen v České republice, ale také v Evropské unii. Podle senátorů by čeští zemědělci navíc nebyli ani schopni některé z kvót naplnit.

Jejich vyřazení podpořil i ministr zemědělství, podle kterého je opatření nešťastně napsané, velké části zemědělců a potravinářů by mohlo ublížit a není ani vymahatelné.

Pro opětovné schválení ve sněmovně zřejmě nebude dost hlasů, svou podporu kvótám stáhli poslanci ANO. Pokud by chtěla Senát přehlasovat a setrvat na svojí verzi, bylo by proto zapotřebí alespoň 101 poslanců.

Jak být soběstačnější v produkci potravin

Zastánci sporného ustanovení argumentují tím, že i koronavirová krize ukázala, jak je žádoucí, aby Česko bylo soběstačnější v produkci potravin, které místní zemědělci dokážou vyrobit za stejných či nižších nákladů ve srovnání se zahraničními.

Kvóty měla zavést novela zákona o potravinách na základě pozměnovacího návrhu poslanců SPD. „Je to velká škoda pro české zemědělce, pro české spotřebitele a pro českou krajinu a v neposlední řadě i pro českou potravinovou bezpečnost, že Senát vyjmul ten úsek , který právě nadřazoval zájmy českých zemědělců a českých spottřebitlelů nad zájmy nadnárodních korporací a Evropské unie,“ řekl předseda hnutí SPD Tomio Okamura.

Je to paskvil, zaznívalo Senátem

Návrh má ale především řadu kritiků. Redaktorka ČT Kateřina Trnková, která dění ve Valdštejnském paláci od rána sledovala, uvedla, že například Jaroslav Větrovský za Klub ProRegion, který sdružuje členy ČSSD a hnutí ANO, řekl, že je sice velmi důležité podporovat české zemědělce, ale mělo by se jít jinou cestou než kvótami.

A podle Zdeňka Nytry z klubu ODS jsou kvóty dokonce logickým nesmyslem, protože si neumí přestavit, jak by v praxi prodejci měli dohlížet na to, aby byly kvóty naplněny. Netýkají se totiž nabízeného, ale prodaného množství českých produktů, takže by prodejci museli stát například u košíků a sledovat, zda si lidé do nich dávají české, nebo zahraniční produkty.