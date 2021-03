Je třeba klást důraz na regionální potraviny, provedení kvót je špatné, míní Toman

„České zemědělství není schopno produkovat potraviny ve stanovených výších, znamenalo by to zvýšení cen, omezení nabídky pro spotřebitele,“ varoval předseda senátorského klubu ODS a TOP 09 Zdeněk Nytra (ODS). Podle místopředsedy Senátu Jana Horníka (STAN) by zákon odporoval evropskému nařízení. Evropská komise už dříve varovala, že pokud Česko schválí povinné kvóty na prodej tuzemských potravin, může se Praha dočkat žaloby za nedovolené omezování dovozu.

„Co se týká kvót, tak nejsou z pera ministerstva zemědělství, ty šly jako pozměňovací návrh. Já jsem říkal od začátku, že myšlenka je dobrá, co se týče co nejvyššího zastoupení českých, moravských a slezských potravin v obchodech, ale že to provedení je špatné,“ reagoval Toman.

Lednové schválení zákona komentoval: „Ano, já jsem rád, že to prošlo, že tam je možnost pro regionální, lokální výrobce a výrobce biopotravin.“ vysvětlil. Za velmi důležitou považuje propagaci českých potravin.