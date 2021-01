Kvóty pro české potraviny jsou podle Bendla hloupost bez šance, Faltýnek mluví o otevření debaty

Celoevropská debata

Je také přesvědčen, že ho vrátí Evropská komise, protože „porušuje všechny dohody, ke kterým jsme se zavázali“. Faltýnek připouští, že Komise může návrh zaříznout, vnímá ho však jako možnost vyvolat celoevropskou debatu o převážení potravin přes kontinent.

Bendl se pozastavil také nad tím, že v některých vyjmenovaných potravinách čeští výrobci dlouhodobě nedokáží stanovenou kvótu dodávat. Například spotřebu vepřového podle něj pokrývají jen ze 44 procent, přestože na to dostávají asi miliardu korun ročně na dotacích.

To by podle něj vedlo k tomu, že by prodejci snížili celkový objem prodávaného vepřového, aby splnili kvótu, což by zvýšilo cenu. „Kdybych byl velký producent, tak tleskám,“ rýpnul si s tím, že malým farmářům by to nijak nepomohlo. Faltýnek to odmítl, kapacity českých potravinářů by nepodceňoval.