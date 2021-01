Senát zřejmě odmítne povinné kvóty na potraviny, podle ODS a STAN jsou nesmyslné

Zavedení povinných kvót na české potraviny v obchodech kritizují někteří senátoři, horní komora je zřejmě odmítne. Avizovali to senátoři z klubů ODS a STAN, které jsou nejsilnějšími frakcemi v horní komoře. Zákonodárci kvóty označili za nesmyslné. Podle občanských demokratů by vedly k výraznému zdražení potravin a nahrávají do karet jen velkým potravinovým výrobcům.