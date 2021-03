Hnutí ANO v únorovém modelu výrazně ztrácí. Předběhli by ho i samotní Piráti

Hnutí ANO si dlouhodobě udržovalo přední pozici ve volebních modelech Kantaru CZ. V březnu loňského roku se vyšplhalo až těsně pod hranici 35 procent. Od té doby se Česko potýká s pandemií koronaviru a trend podpory vůči ANO, které vládne v menšinové koalici s ČSSD, nabral klesající směr.

V aktuálním modelu připadá třetí místo hnutí STAN, které posílilo o 3,5 procentního bodu na 13 procent. Autoři výzkumu uvádějí, že voliče získává jednak z hnutí ANO a jednak odklonem od ODS. Občanští demokraté mírně ztrácí, takže je v modelu jako čtvrtá SPD s 10,5 procenta a pátá je ODS s 9,5 procenta.

Další strany, tedy TOP 09, KSČM, ČSSD a KDU-ČSL, se pohybují kolem pětiprocentní hranice. TOP 09 má v nynějším modelu 5,5 procenta, komunisté pět procent a sociální demokracie i lidovci 4,5 procenta.

„Nicméně nutno poznamenat, že statistická chyba se pohybuje na úrovni jednoho procentního bodu, a nelze tedy s jistotou říct, zda by se za současné situace do Poslanecké sněmovny tyto strany dostaly, či nikoliv. ČSSD a KDU-ČSL se ale v modelech pohybují pod pětiprocentní hranicí dlouhodobě a je tedy pravděpodobné, že by se za současné situace do dolní komory neprobojovaly,“ dodávají autoři modelu.

Koalice Pirátů a STAN zvyšuje náskok

Jelikož se ale v současnosti počítá s tím, že některé strany budou kandidovat v podzimních volbách v koalici, připravila agentura Kantar CZ model právě i pro variantu, kdy se o hlasy uchází koalice Pirátů a STAN a také koalice Spolu, která zahrnuje ODS, KDU-ČSL a TOP 09.

Spojenectví Pirátů a STAN bylo před hnutím ANO i v modelu z minulého měsíce, nové dotazování jejich pozici potvrdilo. Koalice by měla 34 procent, nárůst oproti minule je o 4,5 procentního bodu. „Koalice za poslední měsíc posílila zejména díky nárůstu preferencí Starostů a také díky tomu, že se snížil podíl těch voličů STAN, kteří by koalici s Piráty nepodpořili. Ten od podzimu klesl z 25 až na současných 15 procent. Zdá se, že se mezi příznivci těchto dvou stran vzniklá koalice dobře etablovala,“ zmiňují autoři průzkumu.

Hnutí ANO má v tomto případě naopak ztrátu 4,5 procentního bodu a dosahuje na 22 procent. Menší zisk ale v modelu vykázala i koalice Spolu, a to 17,5 procenta, což je o dva procentní body méně ve srovnání s předchozím měřením. Za poklesem stojí podle dat mírný odliv přízně od ODS a že podíl voličů jednotlivých stran, kteří by koalici nevolili, stagnuje, nebo dokonce mírně roste. Na čtvrté pozici by byla SPD s 11 procenty, na dalších místech by se umístila KSČM s 5,5 procenta a ČSSD s 4,5 procenta.

Spokojenost s politickou situací je na historickém minimu

Mezi sledovaná témata výzkumu od agentury Kantar CZ patří také hodnocení politické situace v České republice. Od počátku měření v roce 2014 osciluje spokojenost kolem průměrné hladiny 30 procent. Největší výkyvy nastaly v posledním roce v souvislosti se situací okolo pandemie covidu-19.

V březnu loňského roku došlo k mimořádnému nárůstu pozitivního hodnocení politické situace, které se vyšplhalo až k hladině 61 procent. Poprvé od začátku měření tak byla s politickou situací spokojena více než polovina občanů. Jednalo se podle autorů výzkumu o reakci na to, jak celou situaci tehdy vláda řešila. Vysoké hodnocení přetrvalo ještě do dubna, kdy situace postupně vrcholila. Od května pak přicházelo postupné uvolňování restrikcí a situace se vracela k normálnímu stavu.

V poslední době pak spokojenost padá. Již lednová hodnota 23 procent byla nejhorším hodnocením politické situace od doby, kdy vláda Andreje Babiše (ANO) získala v roce 2018 důvěru. Zhoršení epidemiologické situace a únorový propad spokojenosti na 11 procent znamená nové historické minimum.

Propad hodnocení v posledních dvou měřeních je patrný napříč všemi sledovanými sociodemografickými skupinami. V lednu agentura zaznamenala největší propad v hodnocení mezi mladými lidmi do 30 let a také mezi lidmi ve věku 45 až 59 let. Relativně vyšší propad v hodnocení byl v lednu patrný také mezi lidmi se základním vzděláním nebo vyučenými. Únorové šetření ukazuje na pokračující propad mezi lidmi s nejnižším dosaženým vzděláním. Zdaleka největší propad v hodnocení je pak patrný mezi nejstaršími obyvateli, tedy lidmi staršími 60 let.