Rok od prvního pozitivního. Česko bilancuje dobu s opatřeními

To u pacienta číslo jedna mohli pouze odhadovat. Jistě věděli jen to, že přijel z hor v Itálii. Její severní regiony označovala v té době česká vláda za rizikové. Z oblasti se ale vracely desetitisíce Čechů. Trávily tam jarní prázdniny.

„Ten rok utekl neskutečně rychle tím, jak jsme pořád v práci. Takže mně to připadá jako včera a přitom mezitím tímto oddělením prošlo 1200 dalších pacientů s covidem,“ říká primář infekčního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem Pavel Dlouhý.

Bylo to 1. března, kdy vláda oznámila první potvrzené případy. Rok nato se Česko statistikami úmrtnosti řadí mezi vůbec nejhorší země. Zatímco celosvětově pandemie slábne, v tuzemsku se zdravotníci v přeplněných nemocnicích připravují na čtvrtou vlnu, navíc s nakažlivější variantou viru.

Celkem za rok testy nákazu odhalily u víc než milionu a sto padesáti tisíc lidí. V souvislosti s covidem jich zemřelo kolem 19 tisíc. To chřipka má běžně za rok desetkrát míň obětí. Tři vrcholy v počtu nakažených, které přesahují stotisícovou hranici, nastaly na konci října, na začátku ledna a právě teď.

Covid do Česka přinesl i další omezení. Od loňského března se mohlo téměř bez omezení cestovat do ciziny jen dva měsíce z dvanácti, většina škol byla otevřená tři měsíce, restaurace a služby půl roku. Nouzový stav platil sedm měsíců.

V Mariánských Lázních se nákaza začala šířit na plesu

Aktuálně nejpostiženější zůstává západ Čech. Chebsko je jedním ze tří uzavřených okresů. Jeho hranice teď hlídají policisté. Už loni na jaře právě tato oblast patřila mezi nejvíce zasažené.

Březen 2020. Jedním z ohnisek koronavirové epidemie se v Mariánských Lázních stal jeden z hotelů. Nákazu tam přinesl jeden z jeho návštěvníků, který se účastnil plesu. Z plesu si pak infekci odnesl třeba hasič Tomáš Barták.

„Po zhruba čtyřech, pěti dnech, kdy jsem navštívil i zaměstnání, jsem dostal teplotu,“ vzpomíná Barták. Celá jeho jednotka šla tehdy na dva týdny do karantény. Prostory i veškeré vybavení nechali hasiči vydezinfikovat.

Mezitím už se na sociálních sítích šířily nenávistné komentáře. To se ještě případy nakažených v Mariánských Lázních počítaly v jednotkách. Teď je jich kolem tří set. Je to i jeden z důvodů, proč je na Chebsku už teď povinné nosit chirurgickou roušku nebo respirátor. A místní to až na výjimky dodržují.

V uzavřených obcích na Olomoucku zažívali lidé strach i solidaritu

Jaké je to žít v uzavřené oblasti, ví taky 24 tisíc obyvatel Litovle, Uničova a dalších obcí na Olomoucku. Ve dvoutýdenní karanténě se ocitli loni v březnu a nesměli opouštět bydliště. Zažívali strach, zmatek, ale také solidaritu. Nejhorší byly první dny, kdy nastávaly komplikace v cestách do práce a nazpět.

V den uzavření oblasti bylo na Litovelsku a Uničovsku evidováno 25 případů koronaviru. Karanténu hygienici odůvodnili velkým počtem kontaktů s infikovanými. Názory na to jsou mezi místními dodnes smíšené. Dobrovolníci však obstarávali seniorům nákupy nebo v obchodech zastoupili chybějící zaměstnance.

Uzavřené obce Litovel, Červenka a Uničov minulý rok společně vybudovaly cyklostezku. Na památku březnových událostí ji pojmenovaly Naděje.