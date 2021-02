Na lockdown je pozdě, říká Prymula. Kritiku za návštěvu Edenu považuje za kampaň

„Je pozdě. Lockdown měl přijít dřív,“ komentoval Prymula možnost, že by České republice mohla ze stávající kritické situace pomoci přísná plošná uzávěra. Na konci pracovního týdne v zemi denně přibývalo přes deset tisíc nových případů nákazy, jednotky intenzivní péče i ARO v tuzemských nemocnicích jsou na hraně kapacity, nebo na příjmech rovnou hlásí stop-stav.

„Systém je v akutním ohrožení a mám obavu, že kapacita přeteče,“ konstatuje; v týdnu sice dvou- až třítýdenní uzávěru jako řešení zmiňoval, už tehdy ale podotýkal, že by se na ní musela najít velká společenská i politická shoda, a to v současnosti považuje spíše za nereálné. „V tuto chvíli je velmi složité představit jakákoliv další opatření z důvodu jejich akceptace,“ podotkl s tím, že pokud by mělo dojít k dramatickému omezení pohybu, musí vláda přijít s finančními kompenzacemi pro všechny dotčené obyvatele, aby byli ochotní lockdown překonat.

Zvládání pandemie se podle Prymuly nezdravým způsobem zpolitizovalo, kdy vláda nesvede mluvit jednotným hlasem a šíření nákazy se stává předmětem pří mezi kabinetem a opozicí. Sebe pak někdejší ministr zdravotnictví označuje jako „symbol“, který společnost polarizuje.

O Slavii: „Eticky sporné to je“

„Naši politici se nejsou schopni domluvit, bohužel netáhneme za jeden provaz a já to nechci dále hrotit svou osobou,“ komentoval odchod z postu premiérova zdravotnického poradce, ke kterému ho přivedla kauza z toho týdne, kdy navštívil VIP lóži pražské Slavie při jejím utkání s britským Leicesterem. Premiér Andrej Babiš (ANO) to označil za papalášské, mimo jiné proto, že tentýž den Prymula vyzýval k výše zmíněnému tvrdému lockdownu.

„Eticky sporné to určitě je a je tam problém načasování,“ připustil někdejší ministr zdravotnictví v rozhovoru s Václavem Moravcem. Na obhajobě, že v pandemickém roce neměl dovolenou, trvá, návštěvu utkání dále vysvětluje tím, že byla součástí jeho snah o omezené fungování veřejných akcí.