Kvóty na prodej českých potravin zřejmě neprojdou Senátem. Vadí třem nejsilnějším klubům

„Celé to opatření by s největší pravděpodobností znamenalo omezení sortimentu a zvýšení cen těch potravin,“ uvedl předseda senátorského klubu ODS a TOP 09 Zdeněk Nytra (ODS). Podle šéfky senátorského klubu KDU-ČSL a nezávislých Šárky Jelínkové by zákon zase vedl spíše k omezení a zdražení potravin. Senátoři také tvrdí, ze zákon odporuje zásadám jednotného evropského trhu. „Pokusíme se tedy odsud dostat to, co odporuje zákonům Evropské unie,“ řekl předseda senátorského klubu STAN Petr Holeček. Povinné kvóty na prodej potravin minulou středu ve sněmovně prosadila většina poslanců hnutí ANO, ČSSD, KSČM a SPD. Minulý týden zákon nicméně kritizoval premiér Andrej Babiš (ANO), přestože sněmovnou prošel hlavně díky hlasům poslanců jeho hnutí.

Podobný názor projevil i ministr vnitra. „Já si myslím, že pro klid a předvídatelnost by bylo lepší podpořit senátní verzi,“ řekl šéf resortu a předseda ČSSD Jan Hamáček. Hnutí SPD nebo komunisté na kvótách dále trvají, bez hnutí ANO je ale neprosadí. „Je to náš návrh, my si za tím stojíme. Stojíme za českými zemědělci. Chceme to, co se tady vyrobí, aby se zde i prodávalo,“ řekl předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala. Do Poslanecké sněmovny senátoři zřejmě vrátí novelu zákona v únoru, poslanci o ní budou znovu hlasovat během března. Zákon by platil pro velké obchody Součástí zákona je zákaz prodeje výrobků, které sice mají v rámci EU stejný obal a logo, ale jiné složení. Tato část zákona naopak v Senátu patrně projde. Velké obchody měly už od příštího ledna povinně prodávat více než polovinu potravin jen z Česka. Některé z nich by ale nedokázaly uspokojit poptávku. „U uzenin by určitě ta soběstačnost nebyla, protože producenti nemají dost českých uzenin a nejsou schopni nám garantovat původ uzenin. Zároveň nabízíme řadu zahraničních specialit,“ tvrdí mluvčí obchodního řetězce Albert Jiří Mareček.