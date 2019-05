To, že Česko volí přísnější přístup k dvojí kvalitě než Brusel, je podle Tomana správné

Na dodržování zákazů bude dohlížet Státní zemědělská a potravinářská inspekce a za porušení pravidel bude hrozit pokuta až do výše 50 milionů korun. „Problém dvojí kvality se týká nadnárodních společností, netýká se českých společností, které působí na českém trhu,“ doplnil Toman. Podle toho, v jaké podobě projde předloha sněmovnou, se určí přechodné období na přeznačení výrobků, dodal ministr.

Dvojí kvalita se nemá vyhnout ani příštímu europarlamentu

Toman také poznamenal, že nemá obavy z postihu od Evropské komise za zavedení přísnějších pravidel, než jaké schválil Evropský parlament. „To, že zpřísňujeme a jdeme nad rámec, to je v pořádku, protože do budoucního europarlamentu jsme domluveni s paní europoslankyní Olgou Sehnalovou i s panem Pavlem Pocem, že toto téma budou točit dál, protože pro nás to nekončí volbami, ale je to téma dlouhodobé,“ řekl ministr.