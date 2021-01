Schvalování korespondenčních voleb pro Čechy v zahraničí vázne, ve hře je návrh opozice i vlády

Opětovné podání návrhu potvrdil i poslanec Martin Kupka (ODS). „My se pokusíme znovu to do programu Poslanecké sněmovny dostat. V případě, že by se nám nedařilo, tak jsme připraveni znovu přijít s návrhem mimořádné schůze,“ řekl.

Návrh ovšem narazil na kritiku jiných opozičních stran. „Projednávání zákona o korespondenční volbě je pro SPD prostě nepřijatelné, protože odmítáme možnost manipulování voleb,“ prohlásil předseda SPD Tomio Okamura. Jinak se k věci vyjádřil poslanec Marek Výborný (KDU-ČSL). „My jsme ten návrh úzce konzultovali s ministerstvem vnitra, tak jak je napsaný. Žádné ohrožení svobody nebo demokratičnosti té volby tam nehrozí,“ uvedl.

V cizině se dá volit na zastupitelských úřadech

Češi v zahraničí mohou v současnosti volit pouze na zastupitelských úřadech. Pro některé z nich to však znamená několikadenní cestu. Podobně to vidí například Adam Konrád, který žije v americkém Texasu. „Z Dallasu bychom museli letět do Washingtonu a pak se dostat na ambasádu. Pravděpodobně bychom se nedostali stejný den zpátky, asi až ten druhý. Odhadoval bych to na tisíc dolarů na osobu,“ tvrdí Čech žijící v USA.

Hodiny na cestách musí kvůli volbám trávit třeba i Češi v Austrálii. Ve svém programovém prohlášení přitom s korespondenční volbou počítá i vláda. „My jsme všechno splnili. My jsme ten materiál připravili, tak jak je to napsáno v programovém prohlášení, ale materiál zatím nebyl zařazen na program vlády,“ uvedl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Šance, že se budou moci 8. a 9. října voleb do Poslanecké sněmovny korespondenčně účastnit i lidé v zahraničí, není velká. Vládní i poslanecký návrh musejí projít celým legislativním procesem, a to trvá měsíce.