Ke zvládání pandemie může pomoct víc peněz pro nemocné, navrhuje část politiků

V odběrovém místu v pražské Bulovce v prosinci, kdy se spouštělo antigenní testování, navyšovali kvůli velkému zájmu kapacity. Nyní je menší zájem vidět už u registrace. Na PCR test sem ve všední den přijde zhruba 250 lidí, na antigenní o stovku více – denní kapacita odběrů je přitom tisíc.

„Je to v pořádku, jste negativní,“ zněl výsledek jedné z testovaných. Pokud by tomu tak ale nebylo, mělo by to – kvůli karanténě – dopad na její příjem. Přemýšlela proto i o tom, že by na testy nešla. „Pro mě je důležitější, abych byla zdravá a nepřenášela to, než že bych byla doma deset dní zavřená,“ vysvětila. Souhlasila však, že pro některé lidi může být pokles příjmu zásadní.

O možnostech, jak lidi motivovat, aby se nebáli na testy chodit, se proto od loňského roku diskutuje na úrovni vlády. „Bylo by dobré, aby se lidé nebáli jít, když jsou pozitivní, do karantény. Pokud nejdou, tak přenášejí vir, a to je špatně,“ zdůraznil premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš.

Podle Maláčové by byl lepší jednorázový příspěvek

Opakovaně se mluvilo o zvýšení nemocenské. Podle ministryně práce Jany Maláčové (ČSSD) ale lepší cestou může být jednorázový příspěvek. „Otázkou je, jestli to má jít ze zdravotního nebo sociálního pojištění. Cesta jednorázového finančního příspěvku v řádu několika tisíc korun mi přijde jako ta správná,“ uvedla.