Piráti a Starostové budou ve sněmovních volbách kandidovat společně

Předseda Pirátů Ivan Bartoš koalici podpořil při víkendovém celostátním fóru strany. „V tomto spojení vidím jednoznačně šanci pro lepší budoucnost Česka,“ předeslal. Piráti podle něj chtějí začít přeměňovat Česko „z montovny na mozkovnu“ a zbavit zemi korupce a klientelismu. Už začátkem prosince se nechal slyšet, že Piráti by ve sněmovních volbách chtěli v koalici získat nejméně čtvrtinu voličských hlasů a stát se vítězi hlasování.

„Celostátní fórum České pirátské strany schvaluje předloženou koaliční smlouvu pro volby do Poslanecké sněmovny konané v roce 2021 mezi Českou pirátskou stranou a hnutím Starostové a nezávislí,“ stojí v usnesení, které podpořilo 668 z 848 hlasujících. Aby návrh uspěl, potřeboval alespoň šedesát procent hlasů. Získal jich téměř 79 procent.

Politoložka z Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT Vladimíra Dvořáková věří, že takový volební zisk je reálný, pakliže koalice povede dobrou volební kampaň a v jejím průběhu se nerozhádá. Poukazuje na to, že ani jedna ze stran není ideologicky silně vymezená, proto se musí snažit o to, aby voliče zaujala pragmatickými řešeními. „Máme asi devět měsíců před volbami. Je to takové těhotenství a uvidíme, jak se ten potomek narodí,“ komentuje.

Podle Dvořákové koalici pomůže zakotvení Starostů v regionech: „Důvěra lidí v místní politiku je mnohem větší než v politiku celostátní.“

Nebude nás tížit minulost, věří Rakušan

Předseda STAN Vít Rakušan členům Pirátů poděkoval za to, že koaliční spolupráci dali šanci. Poukázal na to, že podle členů Starostů byli Piráti preferovaným volebním partnerem. „Máme společnou chuť něco změnit, jsme pracovití, féroví. Chceme zastupovat lidi, ne sami sebe,“ podotkl. Zdůraznil, že koalici nebude tížit minulost.

Koaliční smlouvu dokončili Piráti a Starostové před Vánoci. STAN má podle ní obsadit první pozici kandidátky ve čtyřech krajích, celostátním lídrem uskupení má být Bartoš. Mezi programové priority patří například nízké daně, dostupná zdravotní péče v regionech, ochrana klimatu, inovace či transparentní vládnutí.

Hnutí STAN v minulosti kandidovalo ve sněmovních volbách společně s TOP 09, spolupráci subjekty ukončily v roce 2016. Před posledními volbami do sněmovny se začala rodit spolupráce mezi STAN a KDU-ČSL. Kvůli nízkým preferencím však lidovci koalici zrušili a nabídli STAN místa na své kandidátce.

Hnutí STAN se však rozhodlo kandidovat samostatně a ve volbách v roce 2017 získalo šest mandátů za 5,18 procenta hlasů. Piráti do sněmovny ve stejném roce vstoupili jako třetí nejsilnější subjekt po ANO a ODS se ziskem 10,76 procenta hlasů a dvaadvaceti mandáty.