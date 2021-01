Václav Klaus vždycky rád provokoval, řekl Benda v debatě o očkování s Válkovou

Zatím je proočkovaných zhruba 40 tisíc lidí, vakcína není k dispozici zdaleka pro všechny zájemce. Informační kampaň k očkování navíc stále neběží. Helena Válková je ale přesvědčená, že se lidé chtějí nechat očkovat. Veřejnost by chtěla ujistit, že „žádné zvýhodňování nebude“. „Koneckonců diskriminaci bych ani jako zmocněnkyně vlády pro lidská práva připustit nemohla,“ uvedla Válková.

„Ta legislativa je sice v dohlednu, ale to znamená, až bude vakcína pro všechny, kteří budou mít zájem a možnost se očkovat. Odhaduji to na léto, pozdní jaro. V současné době nedovedeme odhadnout, do jaké míry budou dodávky plynulé a jak se podaří zájemce očkovat. Od toho se budou odvíjet další legislativní kroky,“ řekla poslankyně.

Benefit pro očkovaného totiž může někdo vidět jako diskriminaci toho neočkovaného. Podle Bendy debata není správně načasovaná, doporučoval by ji „utnout“. „Místo toho, aby ministerstvo zdravotnictví řešilo skutečné problémy, tak vymýšlí problémy do budoucna. Nevíme, jak dlouho vakcína bude fungovat. Jestli se bude přeočkovávat jednou za půl roku nebo za rok,“ říká Benda s tím, že se zatím neví, zda mohou být naočkovaní lidé dále nakažliví.

Podle Bendy Klaus vždycky rád provokoval

„Pokud připustíme, že osoba ochránila jenom sama sebe, a pro ostatní je stále nebezpečím, pak bavit se o benefitech nedává žádný smysl. Pak tím opravdu neřeším vůbec nic. Myslím, že debata je hrozně předčasná,“ míní Benda.

Podle něj je otázka, zda požadavky ohledně očkování nebudou dávat do svých pravidel soukromé společnosti, tam se možná povedou diskriminační spory a žaloby. „Představa toho, že to stát dá do zákonů a řekne, kdo nejste naočkovaní, nesmíte z domu ven, to pokládám za zcela neprůchodné parlamentem.“

Válková s tím souhlasí. „Někdo, kdo bude mít očkovací průkaz a potvrdí se, že byl očkovaný, tak se bude moci zúčastnit masového koncertu. A někdo jiný, aby se mohl účastnit, bude muset předložit potvrzení, že je negativní. Já si myslím, že by to diskriminace nebyla. Mám možnost se dobrovolně rozhodnout, zda se nechám očkovat a budu mít klid, nebo jestli mě budou ,buzerovat' pořadatelé na koncertu, abych jim ukázala potvrzení o negativitě,“ míní Válková.

Benda se vyjádřil i k víkendové účasti bývalého prezidenta Václava Klause na demonstraci proti vládním opatřením, kde prohlásil, že očkování nesmí být povinné. „Václav Klaus rád provokuje, vždycky rád provokoval, vždycky ho to mimořádně bavilo. Samozřejmě jeho slova nějaký dopad na veřejnost mají, ale myslím, že už to není takové, jako když byl prezident,“ myslí si Benda.

Lékařka Stehlíková věří, že by očkování mohlo být dobrovolné

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v pondělí prohlásil, že až bude dostatek vakcín, mohlo by se očkovat až 100 tisíc lidí denně. Podle lékařky Heleny Stehlíkové, předsedkyně Etické komise České lékařské komory, jde o reálné číslo.

„Můžeme se podívat na Izrael, kde to tak funguje a jde jim to. Souhlasím s Markem Bendou, který řekl, že je to věc logistiky a organizace,“ sdělila Stehlíková. Česko bude v úterý přijímat rady izraelských expertů. Podle lékařky nelze určit, zda budou rady aplikovatelné.

Možné benefity pro očkované jsou podle ní hlavně politikum. „Já si myslím, že daleko více než lékařská etika je to otázka politického rozhodnutí,“ uvedla. Problematiku očkování projednávala i na mezinárodní úrovni a závěr byl, že očkování má být nepovinné. „Ale samozřejmě stát by měl nést zodpovědnost, kdyby se něco stalo nebo by se přihodily nějaké nežádoucí účinky.“