Přihlašovací údaje k bankovnímu účtu dostanou širší využití. Lidé s nimi budou moci komunikovat s úřady i firmami

„Pokud se bude občan chtít přihlásit, bude moci využít svůj přístupový údaj do banky, aniž by musel vytahovat občanský průkaz, dávat ho do čtečky nebo si pamatovat množství přihlašovacích údajů či chodit na poštu,“ nastínil právník a ředitel Národního centra pro digitální ekonomiku Josef Donát, jehož tým byl za kompletní právní podporu BankID zodpovědný.

Do služeb se tak budou moci lidé přihlašovat stejným identifikačním číslem, jakým se hlásí do internetového bankovnictví. „Pokud se hlásí do elektronického bankovnictví, tak už identifikační číslo mají. To znamená, že když jdou do své on-line banky, tak už mají nějaké přihlašovací údaje. Do budoucna totéž použijí i k přístupu například do Portálu občana,“ vysvětlil Donát. Bankovní identitu si tak budou muset zřídit pouze ti, kteří internetové bankovnictví nevyužívají.

Další funkcí bude možnost zřídit si datovou schránku. „To v první vlně koronaviru velmi chybělo. Všichni, kdo chtěli datovou schránku, aby mohli komunikovat a dávat podání vůči veřejné správě, tak museli alespoň jednou na poštu,“ podotkl Donát.

Podle náměstka ministra vnitra pro řízení sekce informačních a komunikačních technologií Jaroslava Strouhala si od BankID stát slibuje právě rozšíření bezkontaktní komunikace s úřady. „Je to takový jízdní řád digitalizace agend veřejné správy tak, aby asi do pěti let většinu toho, co dnes vyžaduje návštěvu úřadu, bylo možné obsluhovat i elektronicky,“ uvedl.