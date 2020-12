Vláda se hádá o podobu vyšších přídavků na děti. Maláčová chce rozšířit okruh příjemců, Schillerová ne

Vláda by měla zvýšení dětských přídavků znovu projednat v pondělí. Pokud se ministři dohodnou a zákon potvrdí parlament, mohla by dávka vzrůst od 1. dubna, což by pro příjemce znamenalo 130 až 180 korun měsíčně navíc.

„Máme shodu na trojnásobku a valorizaci částky o 26 procent. Je nejvyšší čas, ale už je velmi pozdě, už je extrémně pozdě, i když to půjde v legislativní nouzi,“ řekla Maláčová. Podle jejího ministerského protějšku z resortu financí se však téma zbytečně protahuje. „Myslím, že by se to nemělo zdržovat. Já si stojím za koeficientem 2,7, který máme ve všech sociálních zákonech,“ řekla Schillerová.

Se zvýšením přídavků na děti souhlasí opozice. „Domnívám se, že je to potřeba. Čísla týkající se rodičů malých dětí ukazují, že tyto rodiny mají mnohem nižší příjmy na hlavu než domácnosti bez dětí,“ tvrdí místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová.