V sociálních službách dohodu máme, o přídavcích na děti se ještě bude jednat, uvedla Maláčová

„Dospěly jsme k dohodě. Já jsem měla dvě priority na státní rozpočet na příští rok. První jsou sociální služby, tam jsme se dohodly na navýšení platů a mezd všech zaměstnanců v sociálních službách o deset procent,“ uvedla Maláčová. Dodala, že mechanismus, jakým to bude probíhat, je stále předmětem jednání. Platy v sociálních službách by se měly zvýšit od ledna.

Dodala, že se shodly také na investicích do infrasturkutury v domovech seniorů ve výši jedné miliardy korun, což představuje navýšení o zhruba půl miliardy oproti letošnímu rozpočtu.

V druhé z priorit ministryně práce – v navýšení přídavků na děti – shoda zatím ale nenastala. „Dnes za ministerstvo práce a sociálních věcí zašleme představy, jsou tam různé varianty. My bychom chtěli jít po konzultacích do navýšení okruhu osob, které dostanou přídavek na dítě, ale taky do navýšení částek, tak abychom pomohli pracujícím rodinám s dětmi. Za nás je to důležitý stabilizační prvek, abychom podpořili koupěschopnost obyvatelstva,“ uvedla Maláčová. O plánu tak budou obě ministryně ještě jednat.

Ministerstvo práce a sociálních věcí má mít na výdaje příští rok zatím asi 702 miliardy korun. Proti návrhu je to o dvě miliardy víc na sociální služby a dotace, dohodly se Schillerová s Maláčovou.