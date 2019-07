Sociálním službám hrozí kolaps, varují poskytovatelé. Poplašná zpráva, reaguje Běhounek

V případě, že by poskytovatelé sociálních služeb nedostali druhou miliardu včas, byly by důsledky podle APSS zásadní. Pobytové služby by musely propouštět část zaměstnanců, v některých případech všechny. Vysoce závislých na péči je přitom v těchto službách dvaaosmdesát tisíc lidí. „Budeme muset zavřít topení, vodu, přestat vařit, vše, co souvisí s provozem. Lidi nemáme kam poslat, zůstanou na lůžkách bez péče,“ upozorňuje Lusková.

Hejtman Běhounek ale pesimismus odmítá jako poplašnou zprávu. „Za jedenáct let, co pamatuji, kraj nikdy nenechal sociální služby na holičkách a vždycky dokázal jejich provoz zajistit a dofinancovat. Je to umění možného a velmi bych nerad, aby se tu šířily poplašné zprávy o tom, že se něco hroutí, kolabuje, že budou propouštěni zaměstnanci a o klienty nebude postaráno,“ říká Běhounek.