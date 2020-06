Neplatiče alimentů může zastoupit stát. Vláda schválila náhradní výživné

Úřad práce by dětem poskytoval stanovené výživné, ale nejvýš do tří tisíc korun. Vyplácel by podporu nejdéle dva roky. Podmínkou by ale bylo to, že rodič nedostal peníze za čtyři měsíce a po dlužníkovi už je začal vymáhat v exekuci či u soudu. Aby zákon začal platit, musí ho schválit Parlament a podepsat prezident.

Ministerstvo práce pod vedením Jany Maláčové předložilo zákon „o zálohovaném výživném“ loni začátkem roku. Od té doby se norma několikrát zásadně změnila. Naposledy se upravil název. Nyní se předloha týká „náhradního výživného“.

Dva návrhy dostala sněmovna před časem už od poslanců –⁠ o náhradním výživném od komunistů a o zálohovaném výživném od ČSSD. O předlohách začal jednat sněmovní sociální výbor. Jednání přerušil kvůli chystané vládní novele, která nyní zamíří před poslance. Ministryně Maláčová očekává bouřlivou debatu.

Žádat se bude krajský úřad práce

Podle plánu by norma měla začít platit v polovině příštího roku. Rodič, který výživné od neplatiče nedostává, nebo dostává jen část, by měl o náhradní alimenty požádat krajský úřad práce. Ten by vyplácel měsíčně soudem stanovenou částku.

Pokud druhý rodič poslal jen část peněz, stát by doplatil zbytek. Nejvýš by ale poskytl 3000 korun. Příjemce by pak každé čtyři měsíce dokládal, že má na pomoc dál nárok a partner či partnerka mu neplatí. Přeplatky by bylo nutné vrátit. Pohledávky by po neplatiči vymáhal úřad práce.

Ministerstvo práce v podkladech k zákonu uvedlo, že by úřady mohly ročně dostat asi 24 tisíc žádostí o náhradní výživné a vyplatit by na něm mohly asi 861,31 milionu korun. Vymoci zpět by se mohla asi desetina částky. Dalších zhruba 115,48 milionu korun by bylo potřeba v prvním roce na přijetí 155 úředníků, kteří by agendu vyřizovali. Resort by za 38 milionů korun pořídil pak ještě nový informační systém o výživném, jeho provoz by ročně mohl stát 12 milionů korun, uvedli autoři ve zprávě k normě.

Podle původní verze zákona ze začátku loňského roku měly zálohované výživné dostávat děti neplatičů z rodin s příjmem pod 2,7násobek životního minima, nebo všechny děti. Dávka měla činit nejvýš 2500 korun.