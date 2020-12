Pokles nových případů pokračuje, ve středu testy odhalily 4563 nakažených

Sám byl také jedním z kritiků českého pokusu. V květnu se nechal slyšet, že většina světových týmů jde při vývoji vakcíny jinou cestou než tým pod vedením poslankyně ANO a lékařky Věry Adámkové. Místo inaktivovaného viru volí mikroorganismy, které jsou schopny vyvolat imunitní odpověď, a do nich vpraví genetickou informaci viru. Další odborníci se podivovali nad tím, že výzkum vede kardioložka.

Jasněji by mělo být ohledně české vakcíny, na které pracoval Státní zdravotní ústav s Ústavem hematologie a krevní transfuze a Institutem klinické a experimentální medicíny. Vývoj by měl být ukončen. V září byly předloženy výsledky první fáze ministerstvu zdravotnictví, poté je posuzovala Česká vakcinologická společnost, která měla rozhodnout, jestli na vývoji dál pracovat. Posuzovala se její kvalita a šance na úspěch, řekl v září tehdejší ministr zdravotnictví Roman Prymula, který se vakcinologii profesně věnuje.

Česko se od čtvrtka přesunuje do třetího stupně indexu PES .

Tchajwanská firma Autoland Technology, která slíbila darovat Česku pět linek na výrobu roušek a respirátorů, oznámila, že čtyři z nich místo státu předá soukromé firmě. Hospodářským novinám (HN) to sdělil předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). „Jednu linku daruje stát státu přes tchajwanské ministerstvo zahraničí. Zbylé čtyři chce dát Autoland partnerovi, kterého si v Česku našel,“ komentoval Vystrčil.

Autoland si podle informací HN ale kladl podmínky, na které čeští zástupci nechtěli přistoupit. „Třeba aby linky obsluhovala firma, s níž už mají obchodní spolupráci, která ale pro výrobu respirátorů nemá certifikát,“ píše list.

Podle náměstkyně ministra průmyslu a obchodu Martiny Tauberové se ukázalo, že zájmy majitele jsou byznysové. „Nechtěli jsme zvýhodnit jednu firmu, která by dostala pět linek. Narušilo by to hospodářskou soutěž,“ zdůvodnila Tauberová, proč podmínkám dárce nevyhověli.

Vystrčilovi to, že většina linek připadne soukromé firmě, nevadí. „Tchajwanský podnikatel naváže spolupráci s českými a budou normálně dělat byznys,“ podotýká. V Česku tak prý může vzniknout centrum výroby roušek a respirátorů, které by se vyvážely do Evropy. „Máme šanci, že společnost vyrobí 60 milionů respirátorů a roušek ročně,“ odhaduje Vystrčil.