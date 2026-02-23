Nahrávám video
Hosté Událostí, komentářů týdne debatovali o jmenování Igora Červeného (Motoristé) ministrem životního prostředí a budoucnosti ekologické agendy. Probrali také nedoporučení mandátového a imunitního výboru vydat premiéra Andreje Babiše (ANO) a předsedu sněmovny Tomia Okamury (SPD) k trestnímu stíhání. Tématem byla rovněž umělá inteligence a její vývoj. Pozvání do debaty moderované Lukášem Dolanským přijali hlavní komentátorka Czech News Center Lenka Zlámalová, bývalý novinář a politik Vladimír Mlynář, chirurg a účastník misí Lékařů bez hranic Tomáš Šebek, herec, režisér a ekologický aktivista Petr Vacek a herec a spisovatel Daniel Krejčík.