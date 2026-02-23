VideoHosté Událostí, komentářů týdne debatovali o Červeném na životním prostředí


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
Události, komentáře týdne (22. 2. 2026)
Hosté Událostí, komentářů týdne debatovali o jmenování Igora Červeného (Motoristé) ministrem životního prostředí a budoucnosti ekologické agendy. Probrali také nedoporučení mandátového a imunitního výboru vydat premiéra Andreje Babiše (ANO) a předsedu sněmovny Tomia Okamury (SPD) k trestnímu stíhání. Tématem byla rovněž umělá inteligence a její vývoj. Pozvání do debaty moderované Lukášem Dolanským přijali hlavní komentátorka Czech News Center Lenka Zlámalová, bývalý novinář a politik Vladimír Mlynář, chirurg a účastník misí Lékařů bez hranic Tomáš Šebek, herec, režisér a ekologický aktivista Petr Vacek a herec a spisovatel Daniel Krejčík.

10:48Aktualizovánopřed 17 mminutami
04:03Aktualizovánopřed 23 mminutami
06:04Aktualizovánopřed 25 mminutami
10:44Aktualizovánopřed 27 mminutami
před 33 mminutami
09:18Aktualizovánopřed 1 hhodinou
před 1 hhodinou
02:52Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Zákaz mobilů ve školách dle výzkumu přímo nezlepšuje známky ani duševní pohodu

Zákaz mobilních telefonů ve školách nevede přímočaře ke zlepšení studijních výsledků. Žáci sice nejsou tak rozptylováni, ale na druhou stranu roste neklid a nekázeň ve třídách. Vyplývá to z dat z 21 zemí včetně Česka, která analyzovali vědci výzkumného týmu IRTIS Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Podle tohoto výzkumu plošné zákazy nefungují a nejsou tedy ani univerzálním řešením. Vhodnější je přizpůsobit pravidla místním podmínkám.
před 12 mminutami

Prezident Petr Pavel v pondělí na Pražském hradě jmenoval kandidáta Motoristů Igora Červeného ministrem životního prostředí. Zhruba po dvou měsících se tak zkompletoval kabinet Andreje Babiše (ANO) a zaniklo pověření šéfa diplomacie Petra Macinky (Motoristé), aby řídil právě i tento resort. Červený by se měl podle Pavla soustředit na názory reprezentující většinové mínění expertů. Babiš nového ministra uvedl do úřadu.
04:03Aktualizovánopřed 23 mminutami

Déšť a tající sníh zvedly v pondělí ráno hladiny toků v Česku na zhruba patnácti místech na povodňový stupeň bdělosti. Zvýšené průtoky byly zejména pod horami na severu a na Českomoravské vrchovině. Vyplývá to z informací na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Před vzestupem hladin v pásu území od severu Čech přes Vysočinu na jih Čech meteorologové varovali. Pršet má podle nich do úterý, od středy se vyjasní.
06:04Aktualizovánopřed 25 mminutami

Auto s ministrem kultury Otou Klempířem (za Motoristy) se v pondělí ráno v Praze srazilo s jiným osobním vozem. Napsal to server Seznam Zprávy, kterému to potvrdil ministr pro sport Boris Šťastný (Motoristé). Mluvčí policie Eva Kropáčová sice uvedla, že nehoda na Vítězném náměstí byla bez zranění a policisté zjišťuje její okolnosti, ovšem nakonec na ministerstvu zavolali Klempířovi sanitku.
10:44Aktualizovánopřed 27 mminutami

Hasiči likvidují velkochov 236 tisíc slepic kvůli ptačí chřipce

V Kosičkách na Královéhradecku v pondělních dopoledních hodinách začali hasiči s likvidací velkochovu slepic, který zasáhla nákaza ptačí chřipky. V kafilériích skončí téměř 236 tisíc nosnic. Likvidace chovu potrvá pět až sedm dní a denně se na ní bude podílet kolem stovky profesionálních hasičů. Silnice třetí třídy mezi Kosičkami a Kosicemi, u níž drůbežárna leží, byla v pondělí ráno uzavřena.
před 29 mminutami

před 1 hhodinou

Vláda chce postupně vyrovnat státní rozpočet bez navyšování daní, uvedl v Duelu ČT24 náměstek ministryně financí Petr Mach (SPD). Pomoci by v tom měly podle něj škrty v byrokracii státu, lepší výběr daní a hospodářský růst. „Představa, že bychom to dělali jenom seškrtáním výdajů, to by šlo proti hospodářskému růstu,“ podotkl Mach. „Rozpočet, který předložila (ministryně financí) Alena Schillerová (ANO) porušuje zákon o rozpočtové odpovědnosti, jde proti trendu snižování schodků. Je to rozpočet, který meziročně zvýší schodek,“ varoval poslanec Jan Papajanovský (STAN). „To je za nás velká chyba a velký rozdíl proti tomu trendu, který jsme tady měli v letech předcházejících,“ dodal. Tématem Duelu ČT24 moderovaného Martinem Řezníčkem byla také obchodní politika amerického prezidenta Donalda Trumpa a systém obchodování s emisními povolenkami ETS2.
před 2 hhodinami

Umělá inteligence pomáhá nejen studentům, ale i učitelům. Přípravy si s její pomocí dělá asi polovina z nich. Na její využití na školách se zaměřil nový výzkum odborníků z ČVUT. „Určitě to může výuku jednou za čas ozvláštnit. Největší sílu těchto nástrojů vidím v tom, že s nimi pak mohou žáci pracovat sami,“ přiblížila učitelka angličtiny Jitka Pokorná ze ZŠ Mohylová. Starším studentům může umělá inteligence přiblížit výuku prostřednictvím jejich oblíbeného seriálu. Dokáže například vygenerovat cvičení se známými postavami. „Je to o lidech, které znají, materiál je autentický a motivace je výrazně vyšší, než když mechanicky vyplňují cvičení v učebnici,“ sdělila Petra Juna Jennings z ČVUT.
před 4 hhodinami
