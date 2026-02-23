Vláda chce postupně vyrovnat státní rozpočet bez navyšování daní, uvedl v Duelu ČT24 náměstek ministryně financí Petr Mach (SPD). Pomoci by v tom měly podle něj škrty v byrokracii státu, lepší výběr daní a hospodářský růst. „Představa, že bychom to dělali jenom seškrtáním výdajů, to by šlo proti hospodářskému růstu,“ podotkl Mach. „Rozpočet, který předložila (ministryně financí) Alena Schillerová (ANO) porušuje zákon o rozpočtové odpovědnosti, jde proti trendu snižování schodků. Je to rozpočet, který meziročně zvýší schodek,“ varoval poslanec Jan Papajanovský (STAN). „To je za nás velká chyba a velký rozdíl proti tomu trendu, který jsme tady měli v letech předcházejících,“ dodal. Tématem Duelu ČT24 moderovaného Martinem Řezníčkem byla také obchodní politika amerického prezidenta Donalda Trumpa a systém obchodování s emisními povolenkami ETS2.
Pavel jmenoval Červeného ministrem životního prostředí
Prezident Petr Pavel v pondělí na Pražském hradě jmenoval kandidáta Motoristů Igora Červeného ministrem životního prostředí. Zhruba po dvou měsících se tak zkompletoval kabinet Andreje Babiše (ANO) a zaniklo pověření šéfa diplomacie Petra Macinky (Motoristé), aby řídil právě i resort životního prostředí. Babiš nyní Červeného uvede do funkce.
Papajanovský rozpočtu vytýká nezákonnost, Mach ho chce vyrovnat bez vyšších daní
Déšť a obleva zvedly hladiny některých toků na povodňovou bdělost
Déšť a tající sníh zvedly v pondělí ráno hladiny toků v Česku na zhruba desítce míst na povodňový stupeň bdělosti. Zvýšené průtoky byly zejména pod horami na severu a na Českomoravské vrchovině. Vyplývá to z informací na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Před vzestupem hladin v pásu území od severu Čech přes Vysočinu na jih Čech meteorologové varovali. Pršet má podle nich do úterý, od středy se vyjasní.
AI dokáže žákům vygenerovat cvičení na míru, pomáhá i učitelům
Umělá inteligence pomáhá nejen studentům, ale i učitelům. Přípravy si s její pomocí dělá asi polovina z nich. Na její využití na školách se zaměřil nový výzkum odborníků z ČVUT. „Určitě to může výuku jednou za čas ozvláštnit. Největší sílu těchto nástrojů vidím v tom, že s nimi pak mohou žáci pracovat sami,“ přiblížila učitelka angličtiny Jitka Pokorná ze ZŠ Mohylová. Starším studentům může umělá inteligence přiblížit výuku prostřednictvím jejich oblíbeného seriálu. Dokáže například vygenerovat cvičení se známými postavami. „Je to o lidech, které znají, materiál je autentický a motivace je výrazně vyšší, než když mechanicky vyplňují cvičení v učebnici,“ sdělila Petra Juna Jennings z ČVUT.
Čekání na magnetickou rezonanci se má zkrátit, dodatky smluv ruší dosavadní strop
Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) očekává kratší čekání na magnetickou rezonanci. V současnosti rozesílá do nemocnic dodatky smluv, kterými ruší strop na počet poskytnutých vyšetření. Šéfové zdravotnických zařízení krok vítají, navýšení objemu výkonů ale dle nich bude záviset i na personálních kapacitách. Podle ředitele VZP Zdeňka Kabátka platí pojišťovna za vyšetření na magnetické rezonanci v akutní lůžkové péči zhruba 1,4 miliardy korun. Zrušením regulace očekává uvolnění dalších 150 milionů. Ostatní pojišťovny se v tomto roce zatím plánují držet úhradové vyhlášky beze změn.
Vláda je pro rozšíření EU o balkánské země, Češi jsou skeptičtější
Ministerstvo zahraničí potvrdilo, že je pro přijímání zemí západního Balkánu do Evropské unie. Řekl to šéf tuzemské diplomacie Petr Macinka (Motoristé) při setkání s černohorským protějškem Filipem Ivanovičem. Většina Čechů si ale podle průzkumu rozšiřování Unie nepřeje. Česko je dokonce druhou nejskeptičtější zemí sedmadvacítky. Snazší cestování mezi svými dvěma domovy by uvítali i lidé přejíždějící mezi Balkánem a Českem. Počkat ale musí nejméně dva roky. Pak by se k sedmadvacítce mohla připojit právě Černá Hora, která je v přístupových rozhovorech nejdál.
Objednali si zapálení domu, aby získali miliony. Pojistných podvodů přibývá
Tuzemské pojišťovny hlásí nárůst podvodů. Jejich odhalením nepřišly o rekordní zhruba dvě miliardy korun. Podle asociace pojišťovny řešily loni skoro tři miliony událostí. Prokázaným podvodem byl každý čtyřstý případ. Jednoho se dopustili například dva manželské páry, z nichž jeden po tom druhém chtěl, aby zapálil dům na severu Moravy.
Meteorologové opět rozšířili výstrahu, toky se mohou vzedmout na více místech
Meteorologové rozšířili dřívější varování před vzestupem hladin toků v Česku. Hrozí od nedělního večera hlavně na východě Čech. Mandava ve Varnsdorfu večer překročila první povodňový stupeň a možná stoupne na druhý. Rozvodnit se v noci mají i další toky, ČHMÚ tak znovu rozšířil dřívější výstrahu.
