ŽIVĚ: Vláda rozhodla, že Česko přejde od čtvrtka do 3. stupně opatření

Stravovací zařízení budu moci být od čtvrtka v provozu od 06:00 do 22:00. Obsluhovat bude možné jen usazené hosty, u jednoho stolu budou moci sedět nejvýše čtyři lidé. Podniky budou smět naplnit kapacitu na 50 procent. Doposud mohly restaurace občerstvení prodávat jen přes výdejní okénka, a to maximálně do 23:00. Pro veřejnost se z nařízení vlády v boji proti koronaviru musely uzavřít 14. října.

Ve čtvrtek budou moci otevřít všechny obchody a nákupní centra. Bude platit omezení 15 mtrů čtverečních plochy na zákazníka. Zkoušené oděvy ani obuv nebudou muset být 24 hodin v izolaci, pro všechny obchodníky se také zruší dosavadní nedělní zákaz prodeje. V nákupních centrech se budou moci otevřít stravovací zóny, restaurace v nich budou smět vydávat jídlo přes okénko pouze s sebou. Zůstanou uzavřené dětské koutky.

Také všechny služby budou moci obnovit provoz ve čtvrtek. Personál bude muset používat roušku či respirátor. Vláda nenařídila dvojitou ochranu obličeje, tedy současné použití štítu. Ve službách stejně jako v dalších provozech bude platit omezení jeden klient na 15 metrů čtverečních provozní plochy, děti do 15 let by se neměly do počtu zákazníků započítávat. Lidé budou muset zároveň dodržovat dvoumetrové odstupy, a to i v čekárnách.

Od čtvrtka také skončí noční zákaz vycházení, který byl od 23:00 do 5:00. Ze čtvrtiny své kapacity mohou dále otevřít muzea, na památky mohou skupiny do deseti lidí. Pro divadla a kina stále platí zákaz diváků.

Venku by se mohlo scházet až 50 lidí místo současných šesti, skončit by měl i zákaz konzumace alkoholu na veřejně přístupných místech, naopak povinnost nosit roušky ve všech vnitřních prostorech a ve vybraných veřejných místech zůstane. Opatření budou dál platná pro celou zemi.

Rozvolnění se netýká škol. Ministerstvo školství tento týden oznámilo, že školy budou od pondělí fungovat v režimu podle současného čtvrtého stupně protiepidemického systému.