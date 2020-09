Tchaj-wanská investiční skupina Ji fu chce vstoupit do Česka. Podle Babiše by mohla zaplatit stavbu nové fakultní nemocnice

Investiční společnost Ji fu by mohla zaplatit stavbu fakultní nemocnice v Praze

Detaily jednání poté ještě poodkryl senátor Tomáš Goláň (SEN 21). Podle něj je do Česka připravena vstoupit tchajwanská investiční společnost Ji fu Investments, která podniká v developerských projektech.

Skupina Ji fu je podle Goláně tchajwanskou odnoží společnosti Franklin Templeton. „Jsou připraveni ve východní a střední Evropě okamžitě investovat. Podepsáno již mají memorandum pro Maďarsko, kde už mají některé developerské projekty,“ řekl.

Společnost podle něj vytváří developerské projekty na zakázku. Konkrétní investor podle Goláně řekne, jak velké výrobní či kancelářské prostory potřebuje, a Ji fu je postaví. „Nedělají to tak jako developeři u nás, že něco postaví a teprve to rozprodávají. Fungují na zakázku tchajwanských investorů,“ poznamenal.

Dodal, že investiční skupina je připravena přijmout i zakázku státu. Tato možnost podle Goláně zaujala Babiše, který zmínil možnost stavby fakultní nemocnice v Praze. Tchajwanská firma by zaplatila její vybudování a stát by jí poté náklady dlouhodobě splácel formou nájmu. Premiér v minulosti připustil možnost, že by stát mohl postavit v pražských Letňanech novou nemocnici, která by nahradila Nemocnici na Bulovce.

Goláň označil jednání s premiérem za konstruktivní a hodlá nyní jednat o podrobnostech tchajwanské nabídky s ministrem Havlíčkem a ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO).