Zákaz vstupu do Číny členy Vystrčilovy delegace nepřekvapuje. Udělali jsme dobře, tvrdí

„Je to další zprávou o Čínské lidové republice,“ řekl Vystrčil. Předsedu Senátu na Tchaj-wan doprovodili zástupci 36 firem. Většina z nich se zabývá zejména oblastmi moderních technologií.

Například Petr Mácha z Bohemia Interactive Simulations počítal s tím, že účastí v delegaci dveře do Číny zavřel. „Z principu toho, co děláme, je těžko představitelné, že bychom se do Číny nějaké simulátory vůbec pokoušeli prodávat,“ vysvětlil.

Stejně vidí situaci také Adam Bílek z firmy Circular Energy. „Jelikož řešíme špičkové technologie v rámci recyklace, které jsou problémem kdekoliv na světě, nejen v Číně, tak nás tohle neomezí,“ řekl.