Česká kultura kupodivu žije, budeme o ni ale muset svést bitvu, řekl ministr Zaorálek

Česko přešlo v pondělí do čtvrtého stupně protiepidemického systému PES. Mírné rozvolnění se týká i kulturních představení. Divadla už na jevišti můžou uvádět svá představení, ale bez diváků. Obecenstvo je může sledovat jen prostřednictvím internetu. Jaký to má smysl, kolik umělců už požádalo stát o pomoc a kdy můžou očekávat, že se zase vrátí do práce? Na otázky Světlany Witowské odpovídal ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD), který byl hostem pořadu Interview ČT24.