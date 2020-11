Vláda posílá do sněmovny žádost o dalších 30 dnů nouzového stavu

Nouzový stav vyhlásila vláda počátkem října, původně na měsíc do 3. listopadu, ale před koncem října povolili poslanci jeho prodloužení. Vláda žádala původně o další měsíc, dostala ale jen dva a půl týdne. Nyní žádá znovu, opět chce celých 30 dnů navíc, pokud by s tím poslanci souhlasili, platil by nouzový stav až do 20. prosince.

Podle ministrů je nutné nouzový stav prodloužit, protože umožňuje ponechat v platnosti nařízení, jako je noční zákaz vycházení nebo uzavření většiny obchodů, které kabinet vyhlásil v souvislosti s šířením covidu-19. Ministr zdravotnictví Jan Blatný zdůraznil při představování protiepidemického systému (PES), že pravidla platná pro pět pásem rizika by bez nouzového stavu nebyla závazná a šlo by pouze o doporučení. „Ve chvíli, kdy nebudeme mít možnost opatření uplatnit, a k jejich nařízení je nutný nouzový stav potřeba, potom bychom se dostali do uvolňování neřízeného,“ uvedl Blatný.

Na jaře platil kvůli šíření koronaviru nouzový stav v Česku 66 dní od 12. března do 17. května. Pokud by tentokrát platil až do 20. prosince, jak žádá vláda, trval by nejméně o deset dnů více.