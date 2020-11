Evidenci skutečných majitelů poslanci schvalovat zatím nebudou, chybí Benešová

Sněmovna ve vládním návrhu zákona spornou pasáž o svěřenských fondech možná upraví. Ústavně-právní výbor doporučil plénu schválit pozměňovací návrh skupiny opozičních poslanců v čele se Starosty, podle kterého by se za skutečného majitele korporace ve svěřenském fondu považoval i jeho zakladatel. Podporu výboru získala také úprava lidovců, která by spornou pasáž z vládní verze vypustila.

„Tohle pokládám za obstrukci, která má zabránit projednání bodu,“ řekl místopředseda klubu ODS Marek Benda. Radim Fiala vyzýval klub ANO k tomu, aby příchod Benešové ještě na páteční jednání zajistila. Podle něho by nebylo vhodné, aby zákon místo ministryně spravedlnosti uváděl ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček (za ANO).

„Je neobvyklé, jak zcela liberální trh při přijímání zahraničních investic Česká republika má,“ poznamenal zpravodaj k návrhu zákona Pavel Juříček (ANO). Řada zahraničních investorů se podle něj na zákon těší, protože by jim mohl vytvořit férovější prostředí.

Zákon má chránit české společnosti před investory, kteří by mohli ohrozit bezpečnost nebo vnitřní pořádek země, uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Zákon je podle něj navržen tak, aby investice, které nepředstavují riziko, nebyly zdržovány zbytečnou administrativní zátěží a aby celý mechanismus byl předvídatelný.

Benešová už dříve uvedla, že zákon u svěřenských fondů nestanoví výjimku, ale jde o zpřesnění. Pokud by se ustanovení vypustilo, výkladem by se podle ní dospělo ke stejnému závěru.

Babiš by byl podle některých výkladů sporného ustanovení zákona o evidenci majitelů považován za vlastníka svěřenských fondů, do kterých vložil holding Agrofert, ale nikoli za vlastníka samotného holdingu. Pomoci mu to může podle kritiků v situaci, kdy se podezřením z jeho střetu zájmů zabývají orgány Evropské unie.

Zákon umožní kontrolovat přímé zahraniční investice reálně prováděné subjekty ze zemí mimo Evropskou unii. V případě, že bude prověřovaná investice vyhodnocena jako riziková, bude stát moci její podobu ovlivnit nastavením podmínek, za kterých může být učiněna, popřípadě tuto investici zakázat nebo zpětně zrušit.

Investice do odvětví, jako je zbrojní průmysl, kritická infrastruktura nebo vývoj a výroba nejcitlivějšího zboží dvojího užití, budou muset investoři předem nahlásit a získat povolení. Všechny ostatní investice mohou být uskutečněny bez povolení, stát je však rovněž bude moci prověřit, a to až pět let zpětně.

Odpoledne budou poslanci debatovat o Bečvě

Předloha o náhradním výživném předpokládá, že by stát vyplácel za neplatiče alimentů až 3000 korun měsíčně nejvýše dva roky. Peníze by po dlužníkovi vymáhal. Opoziční ODS prosazuje zamítnutí zákona.

Poslanci by se teoreticky mohli dostat také k uzákonění takzvaného chráněného účtu, který by měl pomoci dlužníkům v exekuci. Zvláštní konto by mělo zabránit neoprávněné exekuci nezabavitelných peněz.

Od 14 hodin je na programu schůze debata o otravě ryb v Bečvě.