Už nemáme moc oblastí, kde dále přitvrdit, říká Zaorálek

Křivku však podle Zaorálka nesníží jeden zákaz, ale celá sada opatření. Záležet bude zejména na dalších dnech. Nejdůležitější budou údaje ve čtvrtek a pátek, pokud počet nově nakažených nepřekročí 18 nebo 19 tisíc, „tak to znamená, že pomalu brzdíme,“ řekl Zaorálek. Pokud by však nárůst přesáhl 25 tisíc, bude zřejmé, že opatření nezabrala.

Podle místopředsedy SPD Radima Fialy jsou zase omezení „nahodilá“, vláda jimi jen reaguje na aktuální čísla nakažených a nepředstavila jasný plán. „Lidé neví, co bude zítra, co bude pozítří,“ poznamenal. S tím však Zaorálek nesouhlasil. „Je tady určitá představa vývoje, máme modely, a na číslech budeme pozorovat to, jak se modely naplňují,“ kontroval.

Bartoš uvedl, že těmto modelům ale chybí plánování. „Chceme vědět, co bude za 14 dní, abychom nešli do třetí vlny. Aby to nebylo nekoncepční rozvolnění, kdy se počítalo jen s množstvím lidí v prostoru, ale aby to byla chytrá řešení,“ řekl předseda Pirátů.

Jakým směrem ještě případně přitvrzovat?

Podle Zaorálka byli ministři za sociální demokracii při nástupu Prymuly do úřadu připraveni přijmout tvrdší opatření. Nyní lze přitvrdit „jenom v tom, že lidi ani nebudou chodit do parku, nebudou ani moci chodit do lesa,“ řekl. „Není moc kam dále jít v uzavírání společnosti,“ dodal. Pokud ale bude česká společnost v příštích několika týdnech současná opatření dodržovat, „budeme mít bilanci, která bude znamenat snižování nakažených,“ prohlásil ministr kultury.

Fiala uvedl, že by v případě přijímání přísnějších opatření měli kromě epidemiologů dostat slovo i ekonomové a řešení by měli navrhnout společně. „Jestli je ekonomicky lepší zplošťovat křivku a dělat opatření pomalu, nebo jestli je lepší udělat úplný lockdown, zastavit to na 14 dní,“ řekl Fiala. Rozhodnutí by pak mělo být postavené na jasných číslech a datech.