Za pár hodin začnou platit zpřísněná pravidla včetně povinné „večerky“. Co byste měli vědět?

Pondělní usnesení vlády bude účinné od půlnoci na 28. října, prozatím jsou nové restrikce vyhlášeny jen na týden, ale to souvisí s tím, že do 3. listopadu platí nouzový stav. Ten se nejspíše prodlouží, proto by mohla nová pravidla nakonec také platit déle.

V Česku je naprostou novinkou zákaz vycházení. Platit bude v nočních hodinách od 21 hodin (první den od půlnoci, kdy opatření vstoupí v účinnost) do 4:59. Zákaz není absolutní, ven mohou lidé, kteří potřebují v nočních hodinách jít do práce nebo z práce domů, kteří v noci venku pracují. Je možné jet například také do nemocnice na pohotovost a venčit psa, ale to jen v půlkilometrové vzdálenosti od domova.

Zjednodušeně to tedy znamená, že kdo nevenčí psa, nepracuje a není tak nemocný, že by musel ihned do nemocnice, musí být přes noc od devíti do pěti hodin doma.