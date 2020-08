Nejvíce od začátku. Denní přírůstek lidí s covidem-19 poprvé překročil 500, podle Rážové je přesto lépe než na jaře

Z pátečních nových případů bylo nejvíce v Praze – celkem 129 – a dále ve Středočeském a Moravskoslezském kraji. „Celkem čtrnáct okresů mělo během včerejška přírůstky nad deset případů,“ dodala Rážová. Nejvíce nakažených za posledních sedm dní v přepočtu na sto tisíc obyvatel je nově na Kolínsku, zhruba 40. Následuje Uherskohradišťsko s 37 a okres Plzeň-sever s 35 případy na sto tisíc obyvatel za poslední týden. Přes 30 nových případů na sto tisíc obyvatel za týden přibylo také v Praze. Bez nových případů za posledních sedm dní je aktuálně pouze Jesenicko.

Hranice 400 případů denně padla, okamžitá reakce ale nepřijde

V minulosti epidemiologové i hygienici prohlásili za hranici, po které by bylo potřeba uvažovat o zpřísnění opatření proti šíření covidu-19, růst počtu nakažených o 400 denně. Podle Jarmily Rážové ale zatím hygiena o žádné bezprostřední reakci na pětistovkový nárůst neuvažuje – i proto, že většina lidí s covidem-19 nevykazuje žádné případy nebo je průběh onemocnění lehký.

„Je to denní výkyv, samozřejmě ne hezký, ale počet hospitalizovaných v celé republice je stále 116 lidí. Pořád je velmi nízké číslo lidí, kteří mají těžké příznaky. (…) Rozhodně není situace srovnatelná s jarem, kdy byly sice nižší denní přírůstky pozitivních, ale bylo podstatně více hospitalizovaných a pacientů v těžkém stavu,“ zdůraznila hlavní hygienička.

Pokud by měla přibýt nějaká nová opatření, nastalo by to pouze v případě, že by takový nárůst byl dlouhodobý. Rozhodující bude pandemický semafor, který vyjde 28. srpna.

Nová opatření na obzoru: od pondělí karanténa po příletu ze Španělska, od 1. září roušky

Ministerstvo zdravotnictví ovšem již před zveřejněním pátečních čísel avizovalo několik opatření souvisejících s pandemií. Nejblíže je návrat restrikcí pro cestování do Španělska. Od pondělí bude po návratu ze země povinná karanténa, kterou lze nahradit absolvováním testu na covid-19. Opatření se netýká Kanárských ostrovů.