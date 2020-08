Při návratu ze Španělska bude povinný test nebo karanténa, potvrdilo ministerstvo

Cestující ze Španělska budou od pondělí 24. srpna v Česku potřebovat negativní test na koronavirus nebo půjdou do dvoutýdenní karantény. Týkat se pravidlo nebude cestujících z Kanárských ostrovů, těch, kteří ve Španělsku pobývali méně než 12 hodin a dětí mladších pěti let. Oficiálně to oznámilo ministerstvo zdravotnictví, které tak potvrdilo dříve avizované zařazení Španělska mezi země s vysokým rizikem nákazy. Ministerstvo také zveřejnilo doporučení pro Čechy vracející se z Chorvatska.