Babiš si pozval běloruského velvyslance. Vyjádřil znepokojení nad zfalšováním voleb a požádal o propuštění nevinných lidí

Po jednání se zástupci běloruské komunity žijící v Česku Petříček doplnil, že program by se měl týkat i podpory nezávislých médií, aby mohla objektivně informovat běloruské občany o situaci v jejich zemi.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) na pondělním jednání vlády představí program konkrétní pomoci běloruským občanům postiženým represemi. Podpora by měla formu peněz na právní zastupování nebo fyzickou i psychologickou pomoc zbitým lidem, uvedl ministr na Twitteru.

„Pozval jsem si na dnešek do Strakovy akademie běloruského velvyslance Valeryje Kurďukova a vyjádřil znepokojení nad průběhem voleb, jejich zfalšováním a eskalací násilí,“ uvedl Babiš.

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) uvedl, že by Česko mohlo na pomoc zraněným v Bělorusku využít program Medevac, který slouží k vyslání lékařských týmů na místo nebo k odvezení zraněných k ošetření do českých nemocnic.

Podle Petříčka ale program Medevac není v nynější situaci vhodný a ministerstvo zahraničí ve spolupráci s ministerstvem vnitra řeší, jak pomoc zraněným zajistit jiným způsobem.

Lékařská pomoc by se podle Petříčka týkala desítek osob, v případě podpory perzekvovaných by to byly desítky až stovky lidí. Náklady na zajištění pomoci ministr odhaduje na deset až dvacet milionů korun.

Lídři Evropské unie se ve středu na mimořádném summitu shodli na tom, že prezidentské volby v Bělorusku nebyly ani svobodné, ani spravedlivé. Proto EU neuznává jejich výsledek. Summit také potvrdil sankce vůči představitelům Lukašenkova režimu, na kterých se minulý týden dohodli ministři zahraničí zemí sedmadvacítky.