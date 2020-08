Den, kdy československá vláda poslala tanky na své lidi. Současní představitelé státu by se měli omluvit, říká historik

Další obětí byl osmnáctiletý zednický učeň František Kohout, který šel v předvečer výročí po náměstí Republiky, zrovna když Lidové milice střílely samopaly do davu. Kohouta strefily do hlavy a následky ani přes rychlý převoz do nemocnice nepřežil. Nedaleko od místa střelby byl ve stejný čas zabit také devatenáctiletý Vladimír Kruba, zasažen byl do srdce. Vrazi ani jednoho z mladíků nebyli nikdy odhaleni.

Původně se po několik let jako oficiální počet obětí násilného potlačení protestů uvádělo číslo pět. Takový byl počet lidí, kteří byli přímo zastřeleni zásahovými jednotkami. Jednalo se o čtrnáctiletého Bohumila Siřínka, který byl kolem deváté hodiny večer 21. srpna 1969 zastřelen na pražském Tylově náměstí. Jak uvádí svědkyně události, chlapec stál u stánku s květinami a párky a poklidně pozoroval dění okolo. Když milice začaly střílet, jedna z kulek ho zasáhla do břicha. O pár dní později Siřínek zemřel, komunisté jeho rodině zakázali o okolnostech smrti mluvit a pozůstalé dále režim „šikanoval“.

„Je třeba jasně říci, nikdo se nebude nikomu omlouvat, proč se to či ono porušilo v průběhu zákroku. Vláda dala jasné pokyny likvidovat demonstrace a výtržnosti všemi prostředky. Proto státní síla jich použila […] Se stížnostmi se nic dělat nebude…“

Zbylí dva mrtví pocházeli z Brna. Dámská krejčová Danuše Muzikářová byla v den připomínky invaze střelena zezadu do hlavy. Na místě zemřela. Když po sedmnácté hodině dorazil do Orlí ulice, kde se konala demonstrace, Stanislav Valehrach, spustili zrovna příslušníci milice výstražnou střelbu. Jeden z velitelů SNB dal údajně povel milicionářům střílet do vzduchu. Tento pokyn nebyl pravděpodobně vyslyšen všemi, protože Velehrach na místě zemřel.

Dvě nově objevené oběti

Minulý rok přišel kolektiv historiků se zjištěním, že obětí souvisejících s potlačením demonstrací bylo ve skutečnosti víc, a to o dvě. Tou první z nich je Bohuslava Mázná, která zemřela na následky střetu s neosvětleným obrněným transportérem. Informace historikové v čele s Danielem Povolným zveřejnili v knize Den Hanby.

Druhou „novou“ obětí je pravděpodobně jediný mrtvý na straně bezpečnostních složek. Historikům se muže nepodařilo indentifikovat, a tak je prozatím nazýván lakonicky jako „neznámý vojín“. Určité důkazy ovšem nasvědčují tomu, že by mohlo jít o J. Pavlíka z 1. tankové divize ve Slaném. Ten měl údajně zemřít při seřazování tanků před výjezdem z kasáren 22. srpna.

Cvrček, který se svou iniciativou všem dosavadně potvrzeným obětem nainstaloval v místech jejich úmrtí pamětní desky, považuje nedávná zjištění historiků za dostatečně ozdrojovaná, i když má výhrady. „V případě vojáka, který údajně zahynul kvůli vlastní nedbalosti, je sporné, zda ho vůbec nazývat obětí, i když je samozřejmě potřeba brát v úvahu, že se na této činnosti nejspíše podílel nedobrovolně pod hrozbou trestu za neuposlechnutí rozkazu,“ vysvětluje svoji skepsi.

Dále dodává, že se spolek bude novými informacemi zabývat a případně zváží, zda instalovat pamětní desky i jim. „Bylo by skvělé, pokud by se nám ozvali pozůstalí nebo známí Bohuslavy Mázné a J. Pavlíka, kteří by nám mohli poskytnout doplňující informace a dokumenty,“ říká Cvrček.