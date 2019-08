Srpen 1969 byl posledním záchvěvem pražského jara, říká historik Povolný

Co je obsahem vaší nové knížky? Vyšla v podobě řekl bych reprezentativní, taková obrazová publikace, kterou by si člověk chtěl prolistovat, jako když si listuje třeba krásnou knihou o evropských katedrálách. Ale není to úplně veselé čtení.

Máte pravdu. Snad kromě fotografií, které jsou notoricky známé, jsou tam fotografie, které zatím nebyly publikovány, nebo nejsou natolik známé. A co se týče obsahu, tam jsme se s dalšími kolegy autory pokusili prezentovat nejen relativně známou situaci v Praze, v Brně a v Liberci, ale i v dalších českých a moravských městech, kde podle závěrečného vyhodnocení předlistopadového režimu došlo k poměrně velkým nepokojům. Jsou tam kapitoly věnované Českým Budějovicím, Karlovým Varům, Ústí nad Labem, Havířovu a Ostravě.

Z hlediska demonstrantů mají podle vás ta místa, o kterých jste mluvil, něco společného, dá se vůbec mluvit o něčem, co ty lidi stmelovalo? Samozřejmě kromě politického odporu k nastupující normalizaci.

Dá se říct, že to, co je spojovalo, byla připomínka prvního výročí srpna 68. Druhá věc byla připomínka obětí sebeupálení ze začátku a zjara roku 69 a také snaha vyjádřit nějakým způsobem v první fázi relativně pokojně odpor vůči normalizačnímu režimu, který spolupracuje s okupanty.

Měl jsem spíš na mysli otázku, jestli byla nějaká jednotící linka třeba ve způsobu demonstrování ještě předtím, než začaly ty brutální zásahy – zdůrazňujeme, že československých jednotek, ať už bezpečnosti, milice, nebo armády.

Jednotící prvek byl nějakým způsobem si připomenout tyhle události. To znamená položit třeba květiny na místě, kde někdo v roce 68 zemřel, případně obecně si ty události připomenout.