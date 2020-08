Proces v privatizační kauze Mostecké uhelné míří do finále. Před soudem ještě promluví prezident Zeman

Stát přišel o tři miliardy

Podle obžaloby bývalí manažeři vyvedli z Mostecké uhelné peníze a ty potom použili na nákup akcií a ovládnutí firmy. „Za tímto účelem zorganizovali a vytvořili složitou a záměrně nepřehlednou strukturu obchodních společností,“ řekl státní zástupce Radek Bartoš. Tímto jednáním měli manažeři připravit stát o více než tři miliardy korun.

Zeman tuto částku už dříve odmítl. „Tento výpočet škody považuji za absurdní, ale na druhé straně se jako ekonom zamýšlím, jak mohlo k tomuto vyčíslení dojít,“ uvedl prezident při policejním výslechu.

Zásadní svědectví Miloše Zemana

Jednotliví členové tehdejší Zemanovy vlády už u soudu svědčili. Prezidentovu výpověď soud plánuje za dva měsíce. „Je to zcela zásadní svědectví. Měl by odpovědět na to, co všechno vláda věděla a nevěděla,“ řekl obhájce obžalovaného Jiřího Diviše Jan Gajdoš.

Samotný soudní proces už skončil pro podnikatele Petra Krause. Policie ho zadržela loni ve Švýcarsku, od té doby si odpykává trest podle tamního rozsudku ve stejné kauze. Švýcaři odsoudili i Antonio Koláčka, Česko ale své občany do zahraničí nevydává, Koláček tak zatím zůstává na svobodě.

Dokazování v kauze údajného tunelování společnosti Mostecká uhelná by mělo skončit na podzim. Právníci očekávají, že rozsudek by měl padnout ještě před koncem roku.