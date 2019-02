Koláček nechce do švýcarského vězení. Skončila by tím jeho účast před českými soudy

Koláček si má počátkem letošního května začít odpykávat trest 52 měsíců odnětí svobody, který mu v souvislosti s MUS uložila švýcarská justice. Dostavit by se měl do zařízení v kantonu St. Gallen, konkrétně do městečka Buchs, které leží poblíž hranic s Lichtenštejnskem.

20. prosince 2018 - Švýcarský federální soud v novém řízení o výši trestu uložil v kauze třem českým podnikatelům vězení v délce od 36 do 46 měsíců. Deník N napsal, že jde o zmírnění trestů o měsíce. Marek Čmejla byl podle deníku uznán vinným z podvodu a závažného praní špinavých peněz, za což mu soud uložil 46 měsíců odnětí svobody a pokutu 24 200 švýcarských franků (550 tisíc korun). Jiří Diviš byl podle soudu spolupachatelem v podvodu a praní špinavých peněz, do vězení má jít na 41 měsíců s pokutou 41 400 švýcarských franků. Oldřich Klimecký si podle Deníku N vyslechl verdikt 36 měsíců odnětí svobody, přičemž jen 18 měsíců je nepodmíněný trest; zaplatit má také pokutu 6300 švýcarských franků. Muži se proti verdiktu mohli odvolat.

10. října 2013 - Švýcarský soud uznal vinnými Diviše, Koláčka, Čmejlu, Krause i Klimeckého z podvodů a praní špinavých peněz. Uložil jim nepodmíněné tresty vězení od roku a čtyř měsíců do čtyř let a čtyř měsíců a podmínečné pokuty. Belgičan De Groote, který Appian v minulosti v ČR reprezentoval, dostal pouze peněžitý trest.

Koláček se chce dál hájit u českého soudu

Nástup do švýcarského vězení chce Koláček oddálit „co nejdál to půjde“, aby se mohl hájit u českého soudu. Řekl, že pobyt ve švýcarském vězení, kde se má starat o zvířata a rostliny, by mu sice pomohl zbavit se některých starostí, zároveň by ale znamenal útěk před českým procesem.

Hlavní líčení u pražského městského soudu je zatím rozplánované do letošního října, může se však dále protáhnout. Pokud by Švýcaři Koláčka uvěznili, český soud by jeho stíhání zastavil, jestliže by dospěl k závěru, že muž byl v obou státech souzen za totožné skutky.

„Uvidíme, jak bude Švýcarsko na můj návrh reagovat. Já Švýcarsku nerozumím, tam je možné úplně všechno,“ dodal muž, který s rozsudkem švýcarských soudů nesouhlasí. Podle něj totiž neměly právo zasahovat v kauze MUS do českých interních záležitostí a navíc ani neznají potřebný kontext.