Škoda nikdy nebude levné auto, musí odpovídat konkurenci, říká Kulhánek. Suberb i Kodiaq podle něj mají zůstat

Nově zvolený předseda představenstva nahradí Bernharda Maiera, který končí v čele společnosti po necelých pěti letech. Padesátiletý Schäfer nastoupil do vrcholového managementu Volkswagenu v roce 2012. Od roku 2015 je generálním ředitelem jihoafrického zastoupení s působností i pro celý subsaharský africký region.

„Je otázka, jestli bude kopat za škodovku. Zatím podle jeho vyjádření, že bude kopat za tým, jehož je kapitánem, tak pak by to bylo velmi dobré. Čekal bych od toho spíše pozitivní než negativní vývoj,“ uvažuje Vratislav Kulhánek, který byl předsedou představenstva automobilky v letech 1997 až 2004.

Předseda odborů KOVO Škoda Auto Jaroslav Povšík již dříve řekl, že je pro něj Schäfer králík vytažený z klobouku. Zatím podle něj není jasné, kam automobilku nasměruje, klíčová je však především pozice celého koncernu. „Mám očekávání od koncernu, že koncern musí fungovat jako celek. A když bude fungovat dobře, tak bude fungovat dobře i Škoda,“ uvedl Povšík.

Každá značka má svou vlajkovou loď, říká Kulhánek

Ředitel Volkswagenu Herbert Diess nedávno pro list Frankfurter Allgemeine Zeitung řekl, že Škoda co do objemu prodaných aut „není dostatečně agresivní“ v konkurencí s Korejci a Francouzi. Automobilka musí podle něho posílit pozice v segmentu cenově výhodných aut. Analytici proto očekávají, že nový šéf pozmění směřování spíše k levnějším třídám vozů.

„Mně se hrozně nelíbí ta formulace ‚levná auta'. Škodovka nikdy nebude levné auto. Škoda bude auto, které by mělo ve své třídě cenově odpovídat konkurenčním vozům. A pokud mluvíme o korejských vozech, tak to není žádná špatná kvalita, to nejsou špatná auta. Když se budeme bavit o Renaultu nebo o Peugeotu, ale můžeme se bavit rovněž o Fordu, to jsou všechno značky, se kterými škodovka musí soutěžit,“ domnívá se Kulhánek.

„Každá značka by měla mít svou vlajkovou loď. A ta vlajková loď bude Superb. Stejně jako mají vlajkové lodi ty značky, o kterých mluvíme, že by jim škodovka měla konkurovat. Takže Suberb a podle mého názoru ještě Kodiaq by měly ve Škodě v každém případě zůstat,“ doplnil Kulhánek.