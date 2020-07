Vyděsilo mě, jak rychle se mohou zavřít hranice, přiznal cestovatel Zibura. Teď poznává Česko

Měl více motivů než jen koronavirová omezení. „Cestu po Česku jsem plánoval už roky. A navíc mě zajímalo být u toho dějinného momentu, kdy se polovina Čechů vydává právě do Česka, je pro mě zajímavé to pozorovat,“ řekl.

Měl být podle svých plánů touto dobou ve Španělsku. Plány ale nakonec musel přehodnotit. „Myslím, že zejména pro lidi z mojí generace, která se narodila po revoluci, bylo šokující, když se zavřely hranice. Já bych nečekal, že tohle ve svém životě poznám a vlastně mě i vyděsilo, jak snadno se to může stát. Nicméně si myslím, že jsme jako země ještě před třemi měsíci měli docela jiné starosti než řešit to, jestli budeme moci cestovat, nebo ne. Takže mě to tolik nešokovalo. Spíš jsem se snažil tu situaci sledovat a přizpůsobovat se jí,“ vzpomněl na dobu, kdy se svět a jeho cestovatelské plány změnily.

A za cíl si dal, zbytečně se na cestách nestydět a povídat si s místními. „Musím říct, že mě překvapilo, jak srdečně se ke mně lidé chovají, kamkoliv jsem přijel, do vesnice a zajímal se o ni a o historii kraje a co mohu v blízkosti navštívit, lidé byli jen polichoceni tím, že se o jejich rodné město nebo vesnici zajímám a ochotně mi poradili,“ pochvaluje si své zkušenosti.

Svou cestu zahájil tím, že se plavil na lodi z Prahy do Českých Budějovic. „Bylo to báječné. Viděl jsem nadšené lidi za kormidly svých lodí,“ uvedl mimo jiné.

„Jsem na cestě po Česku už třetí týden a turismus všude výrazně zesílil. Šumava hlásí plno, muzea hlásí často rekordní návštěvnosti pro tento měsíc. Dokonce i v Českém Krumlově říkají, že ten výpadek turistů z Asie plně vykompenzovalo to, že tam jezdí více turistů českých. Takže si myslím, že i když to zpřísnění opatření nějaké regionální dopady možná mít bude, tak celorepublikově bude turismus určitě silnější než pravděpodobně kdy dřív,“ je názoru Zibura.

Stopaře vymýtí automatizovaná auta. A je to škoda, myslí si Zibura

Zibura je názoru, že dnešní generace je poslední, která si může užít stopování. „Přijdou automatizovaná auta. Myslím si, že za dvacet, třicet let existovat budou a stopařům pravděpodobně nezastaví. A i kdyby, tak to asi nebude taková zábava, jet s automatickým autem. Přijde mi prima, že dnes ještě stopování existuje a řidiči ještě stopaře berou. Stopovat jde dobře i v Česku a myslím si, že je to skvělá příležitost si popovídat. Slušností každého stopaře je poslouchat řidiče, trochu se ho ptát a zajímat se o něj,“ řekl s tím, že sám stopaře bere.

„A protože stopařů v Česku tolik není, začal jsem nabízet lidem na zastávkách, že je svezu. Už jsem takhle svezl čtyři lidi a bylo to moc fajn,“ dodal.

„Obecně by nám prospělo, kdybychom si víc mezi sebou povídali. Ne s těmi lidmi, se kterými chodíme do školy nebo žijeme, ale s lidmi, kteří pochází z jiného města, z jiného oboru, kteří se nachází v úplně jiné životní situaci než my, protože to prohlubuje empatii, a to je něco, co ve společnosti potřebujeme, pokud chceme společně řešit naše problémy,“ dodal závěrem český cestovatel Ladislav Zibura.