Přes Atlantik na veslici. Čech vyrazil z New Yorku do Anglie bez motoru a bez plachet

Milan Světlík žije v New Yorku čtrnáct let. Z Ameriky do Anglie se rozhodl přeplout bez motoru, křídel i plachet. Oceán chce překonat pomocí vlastních svalů: jeho loď' má jen vesla.

„Já počítám, že bych na otevřeném moři byl schopen dát při dobrém dni až 60 kilometrů denně. Myslím, že by to problém být neměl. Samozřejmě, že se může stát, že někdy dám jen 30 kilometrů,“ domnívá se veslař.

Loď sestavená speciálně pro cestu přes oceán je tři roky stará. Stála v přepočtu asi milion a půl a její předchozí majitel na ní Atlantik překonal. Milan Světlík cestu plánoval rok. Přátelé i rodina si z něj ale teď utahují, že si kvůli koronavirové pandemii zvolil svérázný způsob jak se dostat domů, když letecká doprava skoro nefunguje.

„Každý metr je třeba vybojovat“

Veslování přes oceán znamená čtyři měsíce odříkání a tvrdé dřiny a předtím devět měsíců příprav a trénování. „Měl přísnou dietu, pravidelný spánek, hodně vesloval, posiloval na veslařském trenažeru. Než vyrazil, byl schopen veslovat šest až sedm hodin bez pauzy,“ vypočítává veslařova přítelkyně Ruth Kwanová.

„Na veslařskou loď, je to veliká loď, je těžká. Vy ji musíte nějakým ideálním způsobem, aby vám ubylo co nejmíň sil, posunovat dopředu. Musíte najít ideální tempo, abyste to vydrželi, abyste se neunavili,“ přibližuje Václav Chalupa, bývalý reprezentant ČR ve veslování.

Už teď Světlík na vlastní kůži poznává, jak náročnou výzvu přijal. „Včera jsem musel vstát ve dvanáct večer, abych vesloval do pěti do rána kvůli přílivu, abych měl výhodné proudy. Kdybych měl normální regulérní spánek přes noc, tak bych ráno nemohl veslovat,“ hlásil třeba minulý čtvrtek.

Atlantik převeslovaly už na tři stovky mořeplavců, většina z nich ve dvojicích nebo ve skupinách. Veslařů, kteří to dokázali sami, jsou jen desítky. Světlík si navíc zvolil jednu z nejnáročnějších tras – směrem z Ameriky do Evropy, tedy proti větru i proudu.

„Většina plaveb veslařů přes oceán byly ve směru proudu a větru. Takže kdyby hráli dva měsíce karty, tak by se do toho Karibiku dostali bez veslování, to je takové tajemství. Ale veslovat z Ameriky do Evropy to není zadarmo. Každý metr je třeba vybojovat,“ potvrzuje mořeplavec Rudolf Krautschneider.