Zazelenat by se mohlo Tunisko a Gruzie. Při rozřazování zemí na semaforu jde i o reciprocitu, říká Petříček

Červenou na českém cestovním semaforu už ale dostaly v posledních dnech Srbsko a Černá Hora. Že by se v dohledné době mohly tyto státy znovu přiřadit do takzvaných zelených zemí Petříček nevidí jako reálné. Důvodem je i to, že obě země vypadly také z evropského seznamu bezpečných krajin.

Nejde jen o dovolenou

Zazelenat by se na semaforu pro Čechy ale naopak už brzy mohla Gruzie a Tunisko. „Dnes (ve středu) jsem hovořil s tuniskou velvyslankyní. Byl bych rád, kdyby nás Tunis reciprocičně zařadil na seznam bezpečných zemí,“ přiblížil Petříček.

V Tunisku by také měl znovu začít fungovat český konzulát. Epidemiologická situace totiž není jedné měřítko, na které se při zařazování zemí na semaforu hledí.

„Vycházíme z toho, že pravidla musí být na obou stranách obdobná, tak, aby bylo možné cestovat oběma směry,“ vysvětluje Petříček. „Zohledňujeme také, jestli jsme schopni zajistit konzulární služby na místě, jestli jsme schopni pomoct našim občanům, kteří by se při cestě do té země dostali do problémů,“ dodává.

Jsou ale i země, u kterých česká diplomacie z principu reciprocity ustoupila. „Například Austrálie a Nový Zéland,“ vyjmenovává ministr. „Rozhodli jsme se to udělat jednostranně z toho důvodu, že to usnadní slučování rodin, cesty tamních podnikatelů do Evropy, chceme pomoci i lidem kvůli ekonomickým důvodům,“ dodává.

„Neřešíme cestování jen kvůli dovoleným, velkou pozornost věnujeme i situaci slučování rodin nebo jednáme o výjimkách pro nesezdané páry,“ vysvětluje Petříček. K příjezdu partnera do Česka by podle něj mohlo nově stačit čestné prohlášení jejich tuzemského partnera. „V posledních týdnech jsem obdržel stovky žádostí, abychom to vyřešili. Myslím, že tento týden se to vyřeší,“ říká šéf resortu o párech, které se kvůli pandemii koronaviru několik měsíců nemohly setkat.

1/2 Intenzivně řeším situace nesezdaných párů, které se už několik měsíců kvůli #COVID19 neviděly. Vím o desítkách, možná stovkách takových případů a je potřeba je řešit! Navrhl jsem proto, aby český partner vyplnil čestné prohlášení a poskytl některé osobní údaje. — Tomáš Petříček (@TPetricek) July 15, 2020