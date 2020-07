Se začátkem prázdnin se Česko opět stalo zemí rozkopaných silnic a kolon

Dálnice D1 je letos mezi Prahou a Brnem rozkopaná na 76 kilometrech – pět je hned před Prahou, zbývajících 71 připadá na úseky velké modernizace, která by měla v příštím roce skončit. Že to tak opravdu bude, ujišťuje šéf Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl i ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO).

„Vždycky jsem říkal, že kdyby se to do příštího roku nepostavilo, tak to považuji za svoje selhání,“ avizoval dokonce ministr.