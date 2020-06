Češi mohou volně cestovat mezi Českem, Rakouskem, Německem a Maďarskem, rozhodla vláda

„Je to podle toho semaforu, který jsme avizovali a bude platit od 15. 6. Tyto země jsem ale urychlili. Potřebujeme se vrátit do normálu a může být prospěšné pro Českou republiku, když přijedou obyvatelé těchto zemí a budou u nás utrácet peníze,“ uvedl na tiskové konferenci premiér Andrej Babiš (ANO).

„Já bych pouze poukázal na to, že v případě Německa dochází k úpravě na naší straně. Takže bych občanům doporučil, aby sledovali informace o podmínkách, které má zatím platné Německo,“ doplnil Petříček.

Omezení pro cesty na Slovensko byla zrušena od čtvrtka. Vlády hranice uzavřely v březnu kvůli šíření koronaviru nového typu. Z okolních zemí zatím zvláštní režim zachovává Polsko.

Dosud mohli čeští občané bez povinnosti předkládat negativní test na koronavirus navštívit Slovensko, Rakousko a Maďarsko, museli se ale do 48 hodin vrátit zpět. V případě delších pobytů nebo cest do jiných zemí bylo nutné předložit negativní test na koronavirus nebo nastoupit do dvoutýdenní karantény.

Česko původně plánovalo uvolnit cestování od 15. června. Premiér Andrej Babiš se ale tento týden dohodl se svým slovenským protějškem Igorem Matovičem na otevření česko-slovenské hranice už od čtvrtka. Rakousko také od čtvrtka zrušilo kontroly na svých hranicích s výjimkou přechodů do Itálie, takže Češi už nemusí při vstupu do alpské republiky předkládat potvrzení o tom, že nejsou koronavirem nakaženi.